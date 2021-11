Forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV om neste års statsbudsjett startet mandag, har pågått gjennom helgen og startet opp igjen søndag formiddag. Søndag ettermiddag fikk SV nok en budsjettskisse fra regjeringspartiene, den fjerde så langt.

Like etter ble det klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker større fremdrift. Fristen sekretariatet i finanskomiteen har satt for enighet er 22. november, altså i morgen.

Regjeringspartiene ber derfor om at forhandlingene løftes fra de finanspolitiske talspersonene til de parlamentariske lederne. Sistnevnte leder partienes arbeid på Stortinget.

Eigil Knutsen (Ap) sier bakgrunnen er at regjeringspartiene mener fremdriften i forhandlingene er for dårlig, til tross for man har kommet SV «godt i møte».

– Vi har lagt totalt fire skisser på bordet og opplever at det fortsatt er stor bredde av innspill på motsatt side, og at vi ikke er i nærheten av å løse det på vårt nivå. Derfor blir det løftet til parlamentariske ledere, utdyper Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) og Eigil Knutsen i Ap. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Møte mandag morgen

Like etter ble det klart at SVs partileder Audun Lysbakken har takket ja til et møte med Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud og Marit Arnstad, som har samme stilling i Sp. I første omgang skal det bare avklares om forhandlingene skal tas på et høyere nivå.

SV opplyser at statusmøtet gjennomføres mandag morgen, klokken 10.

SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski er samtidig tydelig på at SV ikke mener det er grunn til å ta forhandlingene opp et nivå.

SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski sier partiet er uenig i at det er nødvendig å løfte forhandlingene til de parlamentariske lederne. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

– Det er ikke grunnlag for å løfte dette til parlamentariske ledere nå, vi har fortsatt mye å snakke om. Her burde det vært forhandlet videre i finanskomiteen, men når de ber om et møte, sier han (Lysbakken) ja til et møte, sier Kaski.

Kaski har gjennom dagen gitt uttrykk for at hun har «god tro» på at partene kan bli enige om et budsjett. Samtidig legger hun ikke skjul på at mye arbeid gjenstår.

– Vi har vært opptatt av noen klare og enkle prioriteringer. Det som trengs er kutt i klimagassutslippene og bygging av grønne næringer, mer rettferdig fordeling og nye skritt mot profitt i velferden. Der har vi ganske enkelt ikke kommet langt nok, sier Kaski.

SV-leder Audun Lysbakken (t.v.) har takket ja til å møte Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud (i midten), for å diskutere om forhandlingene skal løftes. Ap-leder Jonas Gahr Støre venter trolig i spenning. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Klima og fordeling

Forrige uke meldte finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) at forhandlingene med SV hadde vært gode og konstruktive. Knutsen har tidligere sagt at man håpet å få til en avtale som tar Norge i «en mer rettferdig og grønnere retning».

SV la frem sitt alternative budsjett mandag. Der foreslo partiet blant annet kutt i motorveiprosjekter, billigere frikort, 1,8 milliarder kroner mer til kollektivsatsing, endring i oljeskattpakken, en økning i C02-avgiften på olje, mer til tannhelse, kutt i oljepengebruken og milliarder til å fjerne «usosiale» kutt.