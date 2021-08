Spiondømt norsk-iraner overføres til soning i Norge

Norsk-iraneren har siden han ble pågrepet i 2018 sittet i dansk fengsel. Men etter det NRK får opplyst overføres han til soning i Norge, trolig allerede i neste uke.

Norsk-iraneren har sagt dette i en telefonsamtale med en dansk journalist i Danmarks Radio, som NRK samarbeider med. NRK har også flere andre norske kilder som sier det samme.

Det norske justisdepartementet vil ikke kommentere saken.

Fikk asyl i Norge

Hvorfor han overføres til soning i Norge, er uklart. Ifølge en norsk kilde som står domfeldte nær, ønsket han ikke selv soningsoverføring.

Mannen fikk asyl som flyktning i 2008, og er norsk statsborger. Norsk-iraneren ble 26. juni i fjor funnet skyldig i spionasje for iransk etterretning, og medvirkning til planlegging av drap.

Norsk-iraneren i 40-årene anket dommen. Men lagmannsretten i Danmark fulgte byrettens avgjørelse, og den endelige dommen lyder på ulovlig etterretning og medvirkning til drapsforsøk på en dansk-iraner i Ringsted. Dommen var på sju år.

Han er funnet skyldig i å ha hjulpet iransk etterretning med å samle inn opplysninger. Det var opplysninger, som skulle brukes til å begå et attentat på en dansk-iranske flyktning i 50-årene.

Norsk-iraneren har hele tiden avvist straffskyld.

Ifølge hans danske advokat har norsk-iraneren sonet dommen i Enner Mark Fængsel. Dette er et lukket fengsel med meget høy grad av sikkerhet. Muren rundt fengselet er 6 meter høy, og det er 300 overvåkningskameraer der.

Les også: Her feirer den attentatsiktede mannen nyttår med den iranske ambassadøren

Norsk-iraneren deltok på feiringen av persisk nyttår på Irans ambassade i Oslo i 2018. Du trenger javascript for å se video. Norsk-iraneren deltok på feiringen av persisk nyttår på Irans ambassade i Oslo i 2018.

Da Danmark stengte ned

Hele saken startet med at Danmark ble stengt ned høsten 2018, i det som har blitt betegnet som Danmarks største politiaksjon. Politiet gjennomførte en delvis nedlukking av Sjælland. Det ble etterpå begrunnet med at en gruppe iranske flyktningers liv i Ringsted var i fare.

Norsk-iraneren skal kort tid før pågripelsen ha vært i Iran. Fredag 28. september 2018 hadde dansk politi en stor aksjon der blant annet veier, bruer og kollektivtransport ble stengt etter at en bil ved en feiltagelse ble antatt å ha noe med truslene å gjøre. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Det vakte stor oppsikt i Norge da norsk-iraneren ble arrestert i Göteborg 21. oktober 2018. NRK har tidligere fortalt at norsk-iraneren, som altså fikk beskyttelse i Norge som flyktning fra Iran, feiret persisk nyttår i Oslo i samme lokale som den iranske ambassadøren. Og at han skal ha forsøkt å infiltrere en iransk opposisjonsgruppe i Norge.

Dansk politi og påtalemyndighet mener norsk-iraneren var i Ringsted for å samle informasjon om lederen for den eksiliranske organisasjonen Asmla. Han blir beskyldt for å ha hjulpet den iranske etterretningstjenesten med å planlegge et drap av Asmla-lederen, som bodde i Ringsted.

Dette har også domstolene i Danmark kommet fram til.

Dommen: Målet var dansk-iraner

Asmla står for Arab Struggle Movement Group for the Liberation of Ahwaz. Iran ser på medlemmene av Asmla-bevegelsen som terrorister. Gruppen, som har filialer i flere land, er imidlertid ikke på EUs liste over terrorbevegelser.

Bevegelsen kjemper for en uavhengig stat i det sørvestlige Iran rundt byen Ahwaz.

Lederen for Asmla hadde flere ganger kontaktet danske myndigheter. Han fryktet for sikkerheten sin. Grunnen var at to medlemmer i Asmla i Nederland var blitt drept. Iran er mistenkt for å stå bak. Frykten for at den danske Asmla-lederens liv var i fare, førte til at PET satte opp overvåkningskameraer ved hans bolig i Ringsted.

Dansk politi på plass utenfor rettssalen i Roskilde i Danmark i fjor. Foto: DR

I retten i Danmark ble det vist overvåkingsbilder der norsk-iraneren passerer boligen til Asmla-lederen, og tar bilder. På minnekortet til norsk-iraneren fant politiet 83 bilder fra og rundt boligen til den danske Asmla-lederen. Etterpå tok han inn på Scandic Hotel i byen.

Mens norskiraneren sov tok politiet seg også inn i bilen hans, og fant en luftpistol, en kniv og passet hans, ifølge det som har kommet fram i retten.

Dansk-iranere også tiltalt

Saken tok en svært overraskende vending i fjor. Dansk-iraneren, det antatte målet for drapskomplottet, ble først siktet og senere i år tiltalt sammen med to andre for terrorisme, spionasje og promotering av terror. Det hele i samarbeid med etterretningstjenesten i Saudi-Arabia.

Påtalemyndigheten og dansk sikkerhetspoliti, PET, mener blant annet at eksilgruppen i perioden 2012 til 2018 mottok eller forsøkte å få 20 millioner danske kroner fra en saudisk etterretningstjeneste. Det var, ifølge aktor, med det formål å overføre pengene til en person eller gruppe som skulle gjennomføre terrorangrep i Iran i samarbeid med Saudi-Arabia.

De tre Ringsted-iranernes advokat avviser straffskyld på vegne av sine klienter.

Med tiltalen mot Asmla-gruppen i Ringsted mener dansk politi og påtalemyndighet at konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran om herredømme i den islamske verden er flyttet til Europa, og at Danmark er blitt åsted for denne voldelige konflikten.

Dansk kriminalomsorg har avvist NRKs forsøk på å få et intervju med norsk-iraneren. Begrunnelsen er blant annet at det vil være en åpenbar krenking av rettsfølelsen hvis innsatte får mulighet til å fortelle om sin kriminalitet og eventuelt uttrykke en forherligelse, samtidig som de innsatte soner en dom. I vedtaket om å ikke innvilge NRK et intervju, står det at det er tatt hensyn til hva slags alvorlig kriminalitet det her er snakk om.

NRK har ikke lykkes å få kontakt med norsk-iranerens danske advokat.