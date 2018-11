– Siktet norskiraner forsøkte å infiltrere iransk opposisjonsgruppe

En iraner med norsk statsborgerskap ble i forrige uke pågrepet i Sverige, siktet for å ha vært delaktig i planlegging av et attentat på dansk jord, opplyste danskenes sikkerhetstjeneste Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Danske myndigheter mener norskiraneren jobber for iransk etterretning, men mannen nekter straffskyld.

Det planlagte attentatet skal ha vært mot en leder av den iranske gruppen ASMLA. Gruppen kjemper for at Khuzestan-provinsen i Iran blir en selvstendig, arabisk stat.

Rødt flagg

NRK kan nå fortelle at en annen av Irans opposisjonsgrupper, National Iranian Congress, hevder at norskiraneren i 2015 prøvde å infiltrere organisasjonen.

Amir Abbas Fakhravar forteller til NRK at norskiraneren ikke ønsket å vise sende ID med bilder da han søkte om å bli medlem. Foto: Iranian National Congress

Gruppens leder Amir Abbas Fakhravar forteller til NRK via Skype at alarmklokkene begynte å ringe da de var i dialog med mannen.

– Vi har en del sikkerhetsspørsmål og rutiner før vi aksepterer enkelte som ønsker å bli med i organisasjonen. Han kom ikke videre fra disse spørsmålene, sier han.

– Hva gjorde dere mistenksomme mot denne personen?

– Jeg ba ham om å sende meg et gyldig identitetsbevis med bilde. Da han ikke sendte dette, var det et rødt flagg for oss. Alle har tilgang til sine egne identitetsbevis, sier Fakhravar.

– Overbevist om at han er agent

National Iranian Congress-lederen sier han kun hadde mistanke om at norskiraneren var agent. Nå er han sikker, hevder han.

– Da denne mannen ble siktet etter hendelsene i Danmark, overbeviste det oss om at han er en agent for regimet, sier han.

National Iranian Congress er den mest sentrale aktøren i USA når det gjelder å få på plass sterke sanksjoner mot Iran. At Iran ønsker å infiltrere organisasjonen, er lett å forstå, sier en norsk sikkerhetskilde til NRK.

Skal ha forsøkt i Norge også

NRK har også vært i kontakt med en norsk-iransk aktivist som var med i denne organisasjonen. Han forteller at også han opplevde at den siktede norskiraneren prøvde å bli med i organisasjonen via ham.

Den anonyme norskiraneren som NRK har snakket med sier han hadde hørt fra før at den siktede samarbeidet med iranske myndigheter. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Av frykt for sin egen sikkerhet ønsker han å være anonym.

– Han ville bli medlem av vår organisasjon, den iranske nasjonalkongressen. Da jeg fikk vite om det, sa jeg nei, sier han.

– Jeg snakket med vår ledelse, og sa at denne personen ikke burde bli medlem. Jeg hadde hørt at han samarbeider med ambassaden, og at han har forbindelser til det iranske regimet. Han insisterte, men fikk nei av oss.

– Iransk etterretning aktive i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke kommentere denne saken, men har tidligere sagt at Iran prøver å infiltrere opposisjonsgrupper i Norge og Europa.

– Vi har beskrevet i tidligere trusselvurderinger at vi ser iranske tjenester som kartlegger og presser personer med tilknytning til Iran, typisk eksiliranere, og personer som er regimekritikere, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK i forrige uke.

Den danske advokaten til norskiraneren, Alan Lund Christensen, sier til NRK at verken han eller hans kilent ønsker å kommentere saken nå.