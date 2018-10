– Det er helt avgjørende for fremtiden i Rogaland KrF at vi er representert i delegasjonen. Det blir veldig vanskelig i tiden etter landsmøtet om en tredjedel av oss ikke er blitt hørt, sier Jostein O. Waage i Haugesund KrF.

Sammen med fire andre fremtredende lokalpolitikere i fylkeslaget har han sendt en oppfordring til delegasjonen, som skal møte på landsmøtet for Rogaland KrF fredag.

I brevet, som Adressa omtalte først, foreslås det at fire blå delegater trekker seg. Slik kan delegasjonen speile resultatet fra resolusjonsbehandlingen under det ekstraordinære fylkesårsmøtet.

Jostein O. Waage i Haugesund KrF. Foto: KrF, Olav Eggebø Aanonsen

Der ble resultatet at Rogaland KrF sender 14 blå og bare én rød delegat. Til tross for at en tredjedel av fylkesårsmøtet stemte for Knut Arild Hareides alternativ.

– Vi ønsker at delegatene skal speile resultatet fra vårt fylkesårsmøte. Mange var litt uforberedte på avstemmingen i Rogaland, ettersom vi var først ute. Nå er vi flere som synes det er belastende at vi skal gjøre dette på en annen måte enn resten av fylkeslagene, sier Waage.

Kan bli tema på delegasjonsmøtet

Fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, mener derimot at fylkeslaget må stå ved valget de har tatt.

– Vi gjorde det slik vi alltid har gjort det, fulgte alle prosedyrer og gjennomførte et lovlig valg. Det må vi stå i, sier hun.

Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland KrF. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Turøy viser til at delegatene er valgt med fritt mandat. Dermed står de fritt til å stemme slik de ønsker på landsmøtet.

– Jeg har ikke hørt at noen ønsker å skifte stemme. Vi skal ha et delegasjonsmøte denne uken. Da kan dette bli et tema, men jeg vil ikke oppfordre noen til å endre stemme.

Det har vært et stort press på fylkeslederen og resten av fylkeslaget den siste tiden. Mange KrF-ere har reagert sterkt på veivalget som ble gjort under Rogalands fylkesårsmøte.

– Rogaland sprer usikkerhet

Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KrF, er én av dem. Torsdag sendte han en melding til Turøy i Rogaland, der han oppfordret fylkeslaget til å stemme representativt, skrev Aftenbladet søndag.

Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KrF. Foto: Jorun Vang / NRK

– Jeg er veldig opptatt av at resultatet på landsmøtet har legitimitet i partiet vårt. Skulle det ende opp med et jevnt resultat, noe som ser ut til å bli tilfellet, vil usikkerheten Rogaland har spredt, ligge der, sier Maurud til NRK.

Han håper nå partiet vil stemme slik fylkesårsmøtet ga uttrykk for, der en tredjedel ønsker at KrF skal gå i regjeringsforhandlinger med Sp og Ap.

– Handler om redelighet

Også Trude Brosvik, mangeårig KrF-politiker i Sogn og Fjordane, mener Rogaland KrF bør snu. Noen av de blå delegatene må melde forfall, slik at røde varadelegater kan møte i stedet.

Det står ikke respekt av det Rogaland KRF har gjort, mener Trude Brosvik i Sogn og Fjordane KrF. Hun etterlyser integritet og redelighet. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Jeg sier at det er en måte å løse det på. Det handler egentlig om redelighet, integritet og viljen til å sette paritet og demokratiet framfor seg selv, sier hun.

– Det er et fint utspill fra Trude Brosvik, og jeg deler intensjonen hennes. Det er likevel viktig at det kommer ifra Rogaland selv, sier ordførar på Osterøy i Hordaland, Jarle Skeidsvoll.

– Når Rogaland har valgt en helt annen linje enn resten av fylkeslagene, er det helt naturlig at de gjør noe for å justere på det, sier leder i Naustdal KrF i Sogn og Fjordane, Stein Oltedal.

Oddny Helen Turøy, fylkeslagsleder i Rogaland KrF, innrømmer nå at partiet har blitt tatt litt på sengen i denne prosessen.

– Det har vært heftig, mye har skjedd og store spørsmål blir stilt. Det kom litt for brått på oss, sier hun.

Selv vil hun ikke endre side før fredagens landsmøte.