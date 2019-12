NRK har tidligere omtalt saken hvor Emilia Brande Haadem gikk ut mot parkerings­selskapet Apcoa Parking og mente de sendte bilder av en annen bil som bildebevis.

Fikk bot: – Parkeringsselskapet sendte bilder av en annen bil

Olebjørn Dragerengen sier han opplevde akkurat det samme etter å ha vært i bryllup i Stockholm i Sverige tidligere i år, hvor han parkerte bilen noen dager.

Da han skulle kjøre hjem igjen, var det én dag igjen av parkeringen, hevder Dragerengen. Likevel ble han møtt av et inkassokrav fra Apcoa Parking, tidligere Europark, tilbake i Norge en stund etterpå.

Han mottok deretter bilder fra selskapet som bevis på at frontruten manglet parkeringsbevis, men kjente ikke igjen bilen på bildene.

– Verste detaljen var at bilen på bildet ikke hadde glasstak, noe bilen vi kjørte har, sier Dragerengen.

Saken er anmeldt til svensk politi for dokumentforfalskning, og inkassokravet ble annullert av Sergel Norge da det ble levert inn anmeldelse.

Sparket parkeringsvakten

I likhet med Haadem mottok også han fem bilder fra selskapet. Begge mottok to bilder av bilskiltene på sine egne biler, og tre bilder av frontrutene på biler de sier de ikke kjenner igjen.

– Det kan være at et annet kjøretøy av samme modell har samme registreringsskilter. Det hender av og til at vi får inn anmeldelser om kopi av skilter, svarte driftsleder i Apcoa Fredrik Westergård for noen uker siden.

NRK har sett bøtene i de aktuelle tilfellene, som begge har samme parkeringsvaktnummer. Driftslederen i selskapet sier de nå har undersøkt sakene, og bekrefter at det dreier seg om samme parkeringsvakt.

– Feil kan begås, men min vurdering er at dette er noe annet, sier Westergård.

Begge tilfellene gjelder kjøretøyer som er registrert utenfor Sverige. Det er startet politietterforskning på oppfordring fra selskapet.

– Vi går nå gjennom alle kontrollgebyr som den aktuelle parkeringsvakten har utstedt på utenlandske kjøretøy. Feil vil refunderes umiddelbart, sier Westergård og legger til:

– Parkeringsvakten er ikke lenger ansatt hos oss.

Det har ikke lyktes NRK å få tak i parkeringsvakten.

Olebjørn Dragerengen parkerte bilen sin i Södertälje i Stockholm. Da han kom hjem til Norge mottok han en bot fra Apcoa Parking og bildebevis av en bil han ikke kjente igjen.

Ulovlig med provisjon

Parkerings­klagenemnda er et uavhengig tvisteløsnings­organ, som søker å løse tvister som gjelder kontrollsanksjoner.

I 2018 behandlet nemnden til sammen 5464 saker, hvor 866 av dem var klager på Apcoa. I år ligger totalen hittil på 4207 saker til behandling, mens 646 av disse er på Apcoa.

På Apcoa Parking sine nettsider står det at parkeringsvaktene ikke jobber på provisjon, men har fast lønn uavhengig av hvor mange kontrollavgifter de skriver.

Dette er lovfestet krav i henhold til ny parkeringsforskrift fra 2017.

– Hva tror du motivasjonen til parkeringsvakten er i og med at han ikke jobber på provisjon?

– Saken er politianmeldt av selskapet, og vår interne utredning fortsetter. Vi kommenterer ikke under politietterforskningen, sier driftslederen.

Westergård vil heller ikke si noe om omfanget av saken.