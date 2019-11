Fikk bot: – Parkeringsselskapet sendte bilder av en annen bil

– Mamma så med en gang at det der ikke var hennes bil, sier Emilia Brande Haadem.

Moren hadde vært en tur i Stockholm. Da hun kom hjem til Norge, mottok hun et inkassokrav på en parkeringsbot på 845 kroner fra sekskapet Apcoa.

Hun var helt sikker på at hun hadde betalt parkeringsavgiften, og ba om å få tilsendt bilder.

Apcoa sendte over fem bilder – to av dem av nummerskiltet foran og bak på bilen, mens de tre andre av en frontrute føreren ikke kjente igjen.

Hadeem mener de to bildene av nummerskiltene tydelig viser morens bil og skilter, mens de tre bildene av en frontrute må være en annen bil.

Det var ingen bilder fra Apcoa av nummerskiltet og frontruten sammen.

Haadem peker på tydelige forskjeller mellom de to bilene, hvor bilen til moren har sidespeil i sølv, annerledes dashbord, ulikt område ved speilet i fronruten, ikke har sølvlister på taket og heller ikke grønt merke på frontruten.

På grunn av morens alder ønsker hun ikke å stå frem i NRK, og datteren forteller historien på hennes vegne.

– Ikke fått svar

– Jeg har prøvd å kontakte dem, men har ikke fått noe svar, sier Haadem.

Moren kan vise til en kontoutkrift for at hun betalte parkeringen i Stockholm, som NRK har fått se. Beløpet er trukket fire dager etter turen til Sverige.

Saken er nå politianmeldt.

Hadeem synes også det er merkelig at tiden på de to bildene av bilskiltene hun mener tilhører moren, er lik som tiden på de tre bildene av frontruten til det hun mener er en annen bil.

Inkassokravet er foreløpig fryst etter at politiet mottok anmeldelse i saken.

Her parkerte moren bilen i Stockholm.

– Usannsynlig

Driftsleder i Apcoa Fredrik Westergård skriver i en e-post at han ikke vet grunnen til at bildene fra Haadem skiller seg fra deres bilder av bilens frontrute.

– Det kan være at et annet kjøretøy av samme modell har samme registreringsskilter. Det hender av og til at vi får inn anmeldelser om kopi av skilter.

Han avviser på det sterkeste at parkeringsselskapet forfalsker bilder.

– Bildene er tatt i løpet av et minutt på en parkeringsplass, som man kan se på tidspunktet for bildene. Det som antydes er derfor lite sannsynlig eller til og med umulig.

Driftslederen sier de undersøker saken nærmere for å se om det kan ha blitt gjort noen feil.

Hadeem mener derimot at det åpenbart er to forskjellige biler på bildene.

– For meg virker det helt søkt at noen i Stocholm kommer til en parkeringsplass, kopierer min mors nummerskilt og tilfedligvis også har en Alfa Romea Giulietta som de plasserer min mors nummerskilt på.

Mener klageren bør få medhold

Leif N. Olsen er jurist og tidligere politiembetsmann. Han har 13 års erfaring som leder i Parkeringsklagenemnda, og har skrevet flere fagbøker innen trafikkjus.

Han kan ikke huske å ha vært borti en slik type sak før.

– Antagelig fordi foto tas på en annen måte av norske betjenter, sier Olsen.

Leif N. Olsen er i dag pensjonist. Han er også kjent som «UP-Olsen» etter mange år som leder i Utrykningspolitiet. Foto: Privat

NRK har oversendt bildene fra både parkeringsselskapet og Hadeem til Olsen. Han mener det er åpenbart at parkeringsselskapets bilder og klagerens ikke viser frontrute på samme bil.

– Selskapet har bevisbyrden og den er ikke oppfylt. På bakgrunn av den dokumentasjonen jeg har, må utvilsomt klageren få medhold.

Olsen sier at fusk med skilter kan forekomme, men at dette er lite trolig i dette tilfellet.

– Jeg har opplevd fusk og fanteri fra betjenter før, noe som raskt ble avslørt. Men dette er jo unntak. Det er vanskelig å vurdere et svensk forhold, men jeg tror ikke de er under samme strenge regime som i Norge når det gjelder krav til betjenter.