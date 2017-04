Fire eldre, spanske menn følger intenst med i Oslo tingrett i dag. De har sammen med over to hundre andre spanske sjøfolk saksøkt staten for å få rettigheter til norsk pensjon etter arbeid på norske skip før 1994.

Ble holdt utenfor

– Spanske sjøfolk ble holdt utenfor folketrygden fra den ble opprettet i 1967 og fram til 1994. Da ble EØS-avtalen inngått og det ble slutt på diskrimineringen, sa advokat Øyvind Østberg, som representerer sjøfolkene.

Manuel Rama Mayo (78) tjenestegjorde i sin tid på både «Harpefjell» og søsterskipene hennes. Spanske sjøfolk var viktig arbeidskraft for den stolte, norske handelsflåten. Foto: Privat

De spanske sjøfolkene ble rekruttert til norsk skipsfart da det var knapphet på arbeidskraft. Spanjoler var i flere år den største gruppa av utlendinger på norske skip, og i 1967 hadde over 4000 spanjoler hyre i den norske handelsflåten. Spanjolene fikk altså ikke være medlem av folketrygden og ble heller ikke trukket folketrygdavgift.

Støtte til gravferd

–– Men de hadde altså noen trygdeytelser, ved yrkesskade og graferdsstøtte, sa advokat Øyvind Østberg i retten.

En av mennene som er til stede i retten i dag, Manuel Rama Mayo (78) jobbet i 25 år på norske skip. I dag lever

Manuel Rama Mayo (78) jobbet på flere norske skip fra 1961 til 198, og betalte skatt til Norge. I dag må han klare seg på en svært beskjeden spansk pensjon. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

han på omtrent 5.500 kroner i måneden, ifølge ham selv.

– Klart det er vanskelig, sier han til NRK.

– Må settes til side

Folketrygdloven ga bare medlemsskap til norske statsborgere og til utlendinger som var bosatt i Norge. Spanjolene bodde i Spania og fikk ikke være med. Derfor får de heller ikke pensjon for arbeid før 1994.

– Norske myndigheters avslag må settes til side fordi internasjonale konvensjoner om likebehandling veier tyngre, mener advokat Øyvind Østberg.

De spanske sjøfolkenes advokat, Øyvind Østberg. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Han pekte i retten på at norske myndigheter i sin tid sørget for at utenlandske oljearbeidere som jobbet i oljeindustrien ble medlemmer av folketrygden, selv om heller ikke de bodde i Norge.

Spanjolene innser at det ikke realistisk å få noen særlig tilbakebetaling, men håper på pensjon fra Norge i årene de har igjen å leve.

– Kunne spart til pensjon

De spanske sjøfolkene betalte ikke medlemmsskap i folketrygden og fikk dermed utbetalt mer enn norske sjømenn.

– De kunne jo ha spart disse pengene, sa advokat hos regjeringsadvokaten, Hilde Ruus i sitt innledningsforedrag.

Advokat hos regjeringsadvokaten, Hilde Ruus, mener sjøfolkene ikke grunnlag for kravet sitt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Hun mente at mange spanske sjøfolk hadde oppstykkede engasjement på norske skip.

– Når de sier de har jobbet i så og så mange år, så er det litt uklart hva de faktisk mener.

– Sjøfolkene fikk heller ikke støtte hos Sivilombudsmannen og vant heller ikke fram gjennom Eftas overvåkingsorgan Esa, sa Ruus.

.