Sover på madrass under Arendalsuka: – Snart bare et dansegulv for eliten

– Hvis Arendalsuka skal være demokratiets dansegulv, så kan man ikke stenge noen ute fordi de ikke har råd til å delta. Nå ligger det mer an til å bli et dansegulv for eliten. Det er et demokratisk problem, sier Rode Hegstad i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

BER OM HJELP: Rode Hegstad leder Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Hver tredje organisasjon som deltok på Arendalsuka i fjor, brukte mer enn 100.000 kroner på deltakelsen. Og de som bruker mest, opplever å få størst gjennomslag, ifølge en ny rapport fra Senter for studier av politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

– Alle får delta, men de sterkeste lykkes best, heter det blant annet i rapporten, som har fått navnet «Deltakelse teller, ressurser avgjør».

– Det kan være fordi de kan ha store arenaer, og at de inviterer kule folk. Men det kan også være fordi arrangementene ikke blir løftet godt nok frem av Arendalsuka, mener Hegstad.

PÅ MADRASS: Erik Holden i Elevorganisasjonen og Lea Meriero i Press har sovet på gulvet i en gymsal de siste nettene. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Skoledebatt uten elever

Både Elevorganisasjonen og Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press kjenner seg igjen i beskrivelsen.

– Vi er de eneste som organiserer og representerer elever i Norge. Likevel blir vi ikke invitert til debatter om skolen. Det er teit, dumt og helt forferdelig hvis elevenes stemme ikke blir hørt i debatt om skolen, sier sentralstyremedlem Per R. Christensen i Elevorganisasjonen.

De ba selv om å få sitte i panelet i tre ulike debatter, men fikk nei alle steder.

MÅ LYTTE: Press-leder Mina Vinje mener politikerne snakker mer om enn med ungdom. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Vi har hatt ett arrangement her. Det kunne vi ikke ha hatt om ikke LNU hadde ordnet gratis lokale, for det er veldig dyrt, sier Press-leder Mina Vinje.

– Politikere er flinke til å snakke om ungdom, men ikke så flinke til å snakke med ungdom. De sier ofte at vi er fremtiden, men vi er også viktige her og nå, sier hun.

Sover på madrass

For å gjøre det billigere for barne- og ungdomsorganisasjoner å delta på Arendalsuka, har LNU lånt en gymsal der deltakere kan sove gratis på madrass. På det meste sov 31 ungdom i gymsalen.

– Det sier litt om engasjementet vårt, at vi reiser til Arendal og ligger på luftmadrass på gulvet for å prøve å påvirke de som har god madrass og koser seg med frokost servert på sengen, sier Christensen.

FIKK NEI: Flere arrangementer ville ikke ha Elevorganisasjonen i panelet. Her ved sentralstyremedlem Per R. Christensen. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

De fleste hotellrommene og utleiehusene i byen har nemlig vært fullbooket av politikere, lobbyister og journalister i mange måneder før Arendalsuka startet.

LNU er glad for at Arendalsuka har stilt et lokale til disposisjon for ungdomsorganisasjonenes arrangementer, men håper på mer hjelp fremover.

– De kan bli flinkere til å løfte frem arrangementer med unge i hovedprogrammet og å promotere det gode arbeidet som gjøres av barne- og ungdomsorganisasjonene, sier Hegstad.

Lytter til forslagene

Arendal-ordfører Robert C. Nordli, som leder rådet for Arendalsuka, sier de lytter til innspillene.

– Rapporten er basert på svar fra i fjor. Arendalsuka er i stadig utvikling, og vi har allerede gjort mye fra i fjor. Nå ønsker vi å ta alle disse innspillene med oss så vi kan legge enda bedre til rette neste år, sier han.

UENIG: Robert C. Nordli mener Arendalsuka ikke er mest for eliten. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han kjenner seg ikke igjen i at Arendalsuka er i ferd med å bli et dansegulv for eliten.

– Det er jeg særdeles uenig i. Det er fullt på parkeringsplassene i Arendal. Det er fullt på mange av arrangementene. Det klarer du ikke med bare arrangører. Det har aldri vært så mange vanlige folk på Arendalsuka som i år. Vi er veldig stolt over arrangementet, sier han.