Sørenga åpner trolig lørdag

Brannvesenet jobber fredag med å fjerne oljen fra Sørenga bad. Pumpebiler er i gang med å fjerne olje innenfor lensene, mens stiger og treverk spyles og renses.

Det betyr at sjøbadet trolig åpnes for bading lørdag etter å ha vært stengt siden torsdag.

– Det er blitt tatt prøver av sanden, og vi har fått konstatert at den er uten oljesøl, sier kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien.

HÅPER PÅ ÅPNING: Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien inspiserte oppryddingsarbeidet ved Sørenga sjøbad fredag kveld. Foto: Øyvind Gustavsen

Det er nå trygt å bade i fjorden, men folk oppfordres til å holde seg borte fra steder med synlig oljefilm på vannet.

– Det er et tynt lag av olje igjen, men heldigvis er alle strendene ok, sier Kongsteien.

Det er så langt ikke meldt om skader på mennesker eller dyr etter oljeutslippet onsdag ettermiddag.

INSPEKSJON: Miljøvakta sjekker status på Sørenga fredag kveld. Sjøbadet åpner trolig i morgen. Foto: Øyvind Gustavsen

Naturvernforbundet anmelder Oslo kommune

Både Naturvernforbundet og NIVA-forsker og professor i toksikologi ved UiO, Anders Ruus, har uttrykt bekymring for skader på sjøfugl etter oljeutslippet. Maimåned er hekkeperiode for flere fuglearter, og fugl som ærfugl, stokkand, gjess og svaner er spesielt utsatt ettersom de ligger mye i vannet.

– Det ser ut til at dette kan bli det største utslippet i Oslo noensinne. Vi vet ikke hvor stor effekt det vil ha enda. Vi er spesielt bekymret for sjøfugler, men også tang, sjøplanter og skjell kan bli påvirket, sier generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark.

Nå har Naturvernforbundet besluttet å anmelde Oslo kommune for miljøkriminalitet.

– Jeg er helt sjokkert over at dette kan skje igjen. Dette må være aller siste gang vi har denne typen utslipp i noen av Oslos elver, sier Esmark.

Ifølge Fylkesmannen er det ren flaks at utslippet så langt har påvirket dyrelivet i liten grad.

– Vår foreløpige konklusjon er at Oslo kommune har dette under kontroll, og at miljøkonsekvensene ikke er de største, sier Anne-Maria Vikla, miljøsjef ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

BADING FORBUDT: Sørenga har vært stengt siden torsdag, som en følge av oljeutslippet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sporveien anslår det totale utslippet til under 30 tonn

Årsaken til det store oljeutslippet onsdag, er fremdeles ukjent. Saken er nå under etterforskning av politiet.

Det er usikkert hvor mye olje som er blitt lekket ut i fjorden, og det er blitt presentert flere ulike tall de siste dagene. NRK erfarer at det totale kvantumet vil ligge på godt under 30.000 liter olje.

– Vi har kontroll på, og har samlet opp 19,8 tonn ren olje. Hvorav 18,2 er levert til mottaksanleggg. Nå avventer vi transport på det resterende antallet, sier kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Jan Rustad.

Politiet har nå frigitt området rundt tankene oppe på Ryen verksted. Sporveien starter arbeidet med å fjerne forurenset masse så fort som mulig.