Solberg: Sindre er en selvstendig mann

– Jeg har ikke lest listen og kan ikke gå god for den. Sindre er en selvstendig mann og jeg er grådig glad i ham, sa Solberg da programlederne Fredrik Solvang og Atle Bjurstrøm utfordret henne om saken Dagens Næringsliv publiserte torsdag.

I saken går det fram at Thorhild Widvey, som satt som kulturminister under Erna Solberg, kort tid før hun ble utnevnt hadde laget en liste med 253 navn som kunne være mulige kandidater til statlige styrer.

Flere av kandidatene er venner og forretningspartnere av hennes mann Osvald Bjelland, som da var sjef i rådgivningsselskapet Xynteo.

– Det er ingenting i dette som tyder på at det er utnevnt noen som ikke er kompetent, sa Erna Solberg i debatten.

DN har funnet 17 navn på lista som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Erna Solbergs tid som statsminister, hvorav fire ble oppnevnt av Widvey selv.

– Jeg er ganske sikker på at de ikke var hennes venner. Mange kjenner hverandre i Norge, sa Solberg.

Skandalesommer

Allerede før årets valgkamp har avsløringene om misbruk av goder og rot med pendlerboliger sendt tilliten til politikerne utfor bakke.

Men samtidig som Stortinget har lovet full gjennomgang og bot og bedring, har nye skandaler rystet det politiske Norge.

Og nettopp skandalesommeren ble innledningen av TV-debatten fra Arendal.

Også statsminister Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble presset på habilitetssakene som endte med å felle to av regjeringens statsråder.

I sommer innrømmet og beklaget først kunnskapsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna brudd på habilitetsreglene. Like etter måtte både Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) forlate sine statsrådsposter for å ha brutt habilitetsreglene.

Nylig ble det klart at det er flertall på Stortinget for at det åpnes kontrollsak mot regjeringen etter de tre sakene.

Presset

Støre ble presset på hva som egentlig er forskjellen på Trettebergstuens og Brennas sak, for den ferske Ap-nestlederen forble sittende i regjeringen, mens Trettebergstuen måtte gå av.

– Det er forskjell på de to sakene. Tonje Brenna var i tvil. Hun mente seg habil og mente at det forholdet ikke var nært nok. Etter hvert kom hun til at det ikke var tilfellet. Da kom hun fram med det og den utnevnelsen ble omgjort.

For Anette Trettebergstuen var saken annerledes, sa Støre.

Konfrontert med saken som endte med Ola Borten Moes avgang som statsråd for forskning- og høyere utdanning, svarte Trygve Slagsvold Vedum som følger:

– Det er du som har personlig ansvar som statsråd eller statsminister. Du har fått opplæring i habilitet, og må ta ansvar selv.

Også Rødts fungerende leder Marie Sneve Martinussen ble stilt til veggs om de første svarene som hun ga da forgjengeren Bjørnar Moxnes`brilletyveri ble avslørt på Gardermoen i juni.

Eldreomsorg

Etter runder om den politiske skandalesommeren ble temaet eldreomsorg. Frp-leder Sylvi Listhaug tok til orde for et bredt politisk forlik.

– Er det ikke snart på tide at vi setter oss ned og lager et forlik? Der ikke vi er opptatt av hvem som gir hjelp, men at eldre syke slipper å sitte med fulle bleier. Slipper å sitte og sulte fordi de ikke får i seg maten. Slippe å ikke motta uverdig behandling, sa Listhaug, som gjentok det gamle Frp-forslaget om statlig finansiering av eldreomsorgen.

I kveldens første duell utfordret Rødt-leder Marie Sneve Martinussen Venstre om bruken av private selskaper i eldreomsorgen.

– Vi har sett gjennom år i Norge at private aktører har vært med på å gi velferd og bedre tilbud for folk. Bestemor får det ikke bedre på et sykehjem på grunn av logoen på døra, sa Venstre-leder Guri Melby.

Også Støre og Solberg stanget horn om privates plass i eldreomsorgen. Statsministeren viste til at konkurranseutsetting og bruk av private aktører i helse og omsorg kan føre til press på ansattes lønn og pensjonsbetingelser og fulgte opp:

– Det er dårlig for de eldre. Det blir mindre grunnbemanning, sa Støre.

– Derfor tror jeg ikke private er så dumme at de lager et mye lavere avlønningssystem, svarte Solberg.

Flere temaer

I kveld skal partilederne også debattere elektrifisering av Melkøya og økonomi. Norge er inne i en dyrtid, med sterk prisvekst på viktige varer. Forbrukerne fikk i dag høre om nok en renteheving fra Norges Bank.

Fellesdebatten blir brutt opp av dueller mellom to og to av partilederne, blant annet om distriktspolitikk og klima, der MDGs partileder Arild Hermstad utfordret statsminister Jonas Gahr Støre om å innføre en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet.

– Vi kan ikke slutte før vi har et alternativ, svarte Støre.

Rødts Marie Sneve Martinussen og MDGs Arild Hermstad er nye ansikter i panelet siden i fjor, ettersom begge nå har blitt partiledere. Det har også SVs Kirsti Bergstø, som imidlertid deltok i fjorårets debatt som vikar for Audun Lysbakken.

Kommune- og fylkestingsvalget går av stabelen 11. september.