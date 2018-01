Blant annet koster det nå fra 6800 kroner og opptil 10.000 kroner dersom man har for kort avstand fram til kjøretøyet foran, skriver Oslo politidistrikt på Facebook.

I tillegg kommer et eventuelt beslag av førerkort, avhengig av tidsavstanden.

Satsen økes fra 6650 kroner, men straffen på tre prikker i førerkortet er uendret.

Oslo-politiet skriver at for dem er det å forhindre påkjørsler bakfra, et prioritert område.

Mobilbruk og usikret last

Politiet peker også fram endringen i satsen for bruk av mobiltelefon uten handsfree i bil. Den økes fra 1650 til 1700 kroner.

I tillegg endres også satsen for utilstrekkelig sikret last i motorvogn med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, det vil si lastebil. Der må man fra 1. januar ut med 9000 kroner, tusenlappen mer enn tidligere.

ANMELDT: Denne bilisten ble stoppet av politiet i Drammen i romjulen. Tilhengerløsningen ble kostbar allerede med 2017-satser. Foto: Joakim Fjeldli / DRM24

Forenklet forelegg er et tilbudt der saken kan bli avgjort på stedet. Det brukes i en rekke av de vanligste overtredelsene av trafikkreglene.

På Lovdata ligger oversikten over satser og hvilke trafikklovbrudd som kan bøtelegges ved forenklet forelegg.