Smitteutbrudd i Røa menighetsbarnehage: 16 smittet og 51 i karantene

– Det er ikke en koselig situasjon, sier Bjørn-Tore Nyrud Hansen. Han er styreleder i barnehagen:

– Det jeg kan si om smitteutbruddet i barnehagen er at det er påvist smitte og avdelingen er stengt på bakgrunn av det.

Smitten ble oppdaget 17. februar gjennom en positivt test tatt etter mistanke om smitte.

Forventer at antall smittede øker

– Hva kan du si om omfanget?

– Omfanget er under kartlegging og det er bydelsoverlege og smitteteamet i vest som har oversikt, legger Hansen til.

Mange barn, foreldre og søsken er satt i karantene. Det foreløpige tallet er 16 smittede og 51 i karantene, forteller bydelsoverlegen til NRK.

Det eksakte tallet på personer i «ventekarantene» er ikke lett å tallfeste, men NRK får opplyst fra flere at det dreier seg om over 200 personer. Flere har vært i hyttekommuner i vinterferien.

Bydelsoverlege i Vestre Aker forteller at det er et stort arbeidspress og at de jobber med å ringe alle berørte.

VIL ØKE: Bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen og smittevernkontoret i vest har tatt kontakt med nærkontakter og ilagt dem karantene til og med 5. mars. Foto: Universitetet i Oslo

– Vi har fått tak i alle, selv om noen har reist på vinterferie. De vil da være i karantene der de oppholder seg, sier Åse Ruth Eggemoen.

Det er mistanke om den britiske muterte virusvarianten som smitter fort. Derfor er det viktig å sette husstandsmedlemmer i «ventekarantene» for å hindre videre smitte, forteller Eggemoen.

Hun påpeker at det er vanskeligere å stoppe smitten av det muterte viruset.

– Vi forventer at antall smittede øker nå som folk tester seg, legger bydelsoverlegen til.

Må være i karantene til 5. mars

Det er 82 barn i Røa menighetsbarnehage. Foreldre som har barn i barnehagen vil bli kontaktet av smittevernkontoret fortløpende, fortalte styreleder Hansen fredag morgen.

Noen timer senere fikk flere foreldre denne tekstmeldingen:

Smitteteam Vest har fått informasjon om at det er påvist Covid19 ved Røa menighets barnehage med mistanke om mutert virus. For å hindre ytterligere utbrudd vil følgende tiltak iverksettes:

Barn og ansatte som får denne SMS defineres som nærkontakter og ilegges karantene t.o.m. 05.03. FHI anbefaler at nærkontakter tester seg to ganger: første gang så snart som mulig og andre gang 7 døgn etter kontakt med den smittede. Dere kan bestille test allerede i dag og neste på tirsdag 02.03. Test 2 må utføres etter kl. 12.00. Dersom test på dag 7 er negativ, kan karantene avsluttes. Grunnet mistanke om mutert virus må vi også ilegge husstandsmedlemmer av nærkontakter i avklaringskarantene.

På spørsmål om hvordan barnehagen har håndtert smittevernreglene, svarer styrelederen at de har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet.

– Vi har seks avdelinger i barnehagen og det arbeidet som er gjort til nå viser at vi har taklet smittevernreglene svært godt. Det er også tilbakemeldingene jeg får fra smitteteamet i vest.

– Sporing og nærkontakter har fungert veldig bra, men så lenge barn skal leke med hverandre i en barnehage og barn er i kontakt med voksne så kan slikt skje, sier styrelederen.

HELSEBYRÅD: Smittetallet i Oslo det siste døgnet er det høyeste på over tre måneder. Flere andre steder på Østlandet har også opplevd økt smitte. Foto: Anders Fehn / NRK

Helsebyråden i Oslo: – Vi ser mange liknende eksempler

I hovedstaden er smittetallet det høyeste på over tre måneder. Folkehelseinstituttet er urolig for den pågående smitteøkningen i Oslo-området.

– Vi ser mange liknende eksempler. Vi har barnehager, vi har skoler, byggeplasser, arbeidsplasser og helsetjenester. Det er mange grupper som opplever disse utbruddsituasjonene, sier Robert Steen (Ap).

– Generelt sett er utbruddsituasjonene enklere å jobbe med. Det er enklere med utbrudd enn når vi har bred smittespredning i visse segmenter av byen eller befolkningen, avslutter helsebyråden.