Smitten i Oslo: FHI vil teste alle på utvalgte arbeidsplasser

Oslo ligger på topp i landet når det gjelder registrert smitte. FHI er i tillegg bekymret for at det er en del skjult smitte i hovedstaden. Andelen positive tester er høyest i landet. I uke 46 var 5 prosent av de testede positive i Oslo. Det går fram av FHIs siste ukesrapport.

Smitten varierer sterkt mellom de ulike bydelene. Bydeler med høy innvandrerandel ser ut til å ha høyest smitte. Bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand ligger høyest på Oslo-statistikken for de siste 14 dagene.

Som NRK skrev forrige søndag, har flere bydeler mye smitte, samtidig som omfanget av testing er lavt.

FHI: «Ganske påtrengende»

I et brev til Oslo kommune 13. november kommer ekspertene ved Folkehelseinstituttet med en rekke forslag. Målet er å øke testgraden i det FHI kaller utsatte bydeler.

«Behovet for praktisk gjennomførbare intervensjoner virker nå ganske påtrengende for Oslo», skriver FHI.

Avdelingsdirektør Thor Indseth i Folkehelseinstituttet sier de har prøvd å tenke utenfor boksen, for å få opp testgraden i Oslo.

FHI ber Oslo vurdere testing av alle i noen utvalgte grupper, også de uten symptomer.

Systematisk frivillig testing av yrkesgrupper med høy forekomst

Systematisk testing av ungdomsskoler, videregående, universiteter/høyskoler.

Systematisk frivillig testing på store arbeidsplasser i Oslo som ikke har hjemmekontor.

Her nevner FHI eksempler som Ringnes, IKEA, ISS, Orkla, Tine, ISS, Arcus, Posten, Tollpost, Oslo Sporveier, Oslo Taxi, de største kjøpesentrene og kjedebutikker og restauranter.

FHI foreslår utvalgte bedrifter der ansatte har høy sannsynlighet for smitte og der smitterisikoen på arbeidsplassen er høy. «For eksempel arbeid innendørs der det er mange personer som arbeider i samme rom over tid, gjerne tett, og der arbeidstakerne er fra områder med høy smitte».

FHI ser for seg at alle ansatte testes jevnlig, for eksempel en gang i uka.

FHI ber Oslo også om å vurdere systematisk testing av elever på ungdomsskoler og videregående skoler.

Foto: Tormod Strand / NRK

FHI: Barriere mot testing må senkes

FHI mener terskelen mot å teste seg, må senkes i Oslo. I dag må den enkelte innbygger selv ta initiativet til test. Å bestille test er vanskelig for mange. særlig på grunn lav IT-kompetanse og svake språkferdigheter, mener FHI. De kommer derfor med forslag til hvordan det skal bli enklere for folk å teste seg.

«Drop in»-teststasjoner sentralt plassert i bydelene, ev. «testbusser» som kan plasseres etter behov, Gjerne med bruk av hurtigtest når slike tester er klare til bruk.

Utvide bruk av ambulerende prøvetakingsteam for dem som ikke selv kan komme til teststasjonen, enten fordi de ikke har bil / sykkel eller fordi de er for syke.

Tolker på tre språk (somalisk, arabisk, urdu) bør være til stede på teststasjonene.

Ekspertene i FHI mener også at flere vil ønske å teste seg hvis de blir oppfordret av ressurspersoner i nærmiljøet, menigheter og idrettslag.

–Det er nok mange smittede i Oslo vi ikke fanger opp

Overlege Siri Feruglio i FHI sier de opplever at Oslo kommune jobber svært iherdig og godt med å spore og begrense smitte.

– Vi har en tett dialog med dem, der vi utveksler enda flere muligheter for å begrense smitten. Det er nok mange smittede i Oslo vi fortsatt ikke fanger opp. Og dermed får vi heller ikke isolert alle de som er smittet og satt nærkontakter i karantene for å unngå at flere smittes. Derfor var muligheter for å få testet enda flere, et viktig tema på vårt møte i slutten av forrige uke, sier hun til NRK.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Oslo kommune.