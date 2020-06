– Myr er viktig. Det er et karbonlager for oss, men binder også vann i flomtider og avgir vann i tørketid. Jeg mener det er viktig å ivareta myr generelt sett, ikke bare i et klimaperspektiv, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til NRK.

Likevel kan flere få fritak fra forbudet hun nå innfører.

Kommunen skal kunne si ja til bønder som bare har våtmarksarealer å dyrke på, eller som har brukt opp areal til samferdsel og annen utbygging.

– Det er ikke bare bøndene som skal ta dette ansvaret, det må samfunnet ta generelt, understreker Bollestad, og understreker at Stortinget var tydelig på at noen unntak skulle gjelde.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) er ikke fornøyd med forskriften. Han varsler omkamp under behandlingen av det kommende jordbruksoppgjøret.

– Det er ingen grunn til at Venstre-politikk skal bli norsk politikk når regjeringen ikke lenger har flertall, sier han til NRK.

Å verne om myr har lenge vært en kampsak for Venstre. I fjor gjorde Stortinget rent bord for at regjeringen kunne komme med forbudet.

– Har vært krevende arbeid

Forbudet av såkalt nydyrking av myr, ble først varslet i fjor. Årsaken er at det fører til enorme klimagassutslipp.

Men som NRK meldte tirsdag, har søknadene om nydyrking bare økt siden forbudet ble varslet. Senere samme dag kom altså forbudet fra departementet.

Det tar naturen tusen år å bygge én meter myr. Men den våte, tjukke torven fungerer som en karbonsvamp. Selv om myr bare dekker tre prosent av jordklodens areal, er det lagret like mye karbon her, som i hele atmosfæren. Når myr graves opp frigjøres dette karbonet, og blir til CO₂. I tillegg slippes klimagassene metan og lystgass ut. Norsk institutt for bioteknologi (Nibio) beregner at utslippene fra ødelagt myr kan tilsvare syv prosent av alle norske utslipp. Ifølge Norsk institutt for naturforskning (Nina) kan det være så mye som ti prosent. Det tilsvarer omtrent utslippene fra alle personbiler på norske veier.

– Hvorfor har forskriften tatt så lang tid?

KREVENDE: Landsbruks- og matminister Olaug Bollestaf (KrF) sier arbeidet med forskriften har vært krevende.

– Dette har vært en forskrift med mange detaljoppgaver som skal gjennomføres fra Stortinget sitt vedtak. Dette har vært krevende arbeid og har gått ut i flere departementer, sier statsråden.

Per i dag er det kun forbudt å gjøre myr om til skog eller åker – å bygge vei, bolig, næring, og annet på myren, er fortsatt lov.

– Jeg tenker det er viktig å følge opp begge veier. Hvis vi må bruke myr – hva bruker vi den til da? Hvis dette kan brukes til god beplantning som binder CO₂, så er dette faktisk mindre ødeleggende for klima eller om det bygges til veier, sier Bollestad.

Tall fra SSB viser at arealet med udyrket mark, som gjøres om til jordbruksarealer, har økt kraftig de siste årene:

Vil sende forskrift i retur

Senterpartiets Geir Pollestad (Sp) ønsker en annen praksis for nydyrking av myr.

– Vi vil gjøre det vi kan for å få en omkamp om denne saken, og få en praksis for nydyrking av myr som både sikrer økt matproduksjon i Norge og som tar hensyn til klima, sier han til NRK.

Pollestad omtaler unntaksordningene i forskriften som «teoretiske unntaksøvelser», og mener man for eksempel burde tillatt å lage åker på unge myrer som får mindre klimaeffekt enn større, dypere myrer.

OMKAMP: Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) varsler omkamp om den nye forskriften.

Han mener regjeringen har fulgt føringene som Stortinget la for forskriften i fjor, men understreker at det flertallet ikke finnes lenger. Dermed håper han å få sendt forskriften regjeringen i dag kom med, i retur.

– Jeg ser for meg at Stortinget vedtar at denne forskriften ikke lenger har støtte i Stortinget, og dermed ber om at man legger frem en oppmyket versjon. Det kan vi gjøre allerede når jordbruksoppgjøret kommer til behandling, forklarer han.