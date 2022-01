Slik tester du deg ut av karantene: – Kan fort bli 10-15 hurtigtester

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hvis du har en koronasyk person hjemme, må du ta en ny hjemmetest hver dag, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Reglene nå er at du skal teste seg så raskt som mulig, og med negativ test på dag syv kan karantenen avsluttes.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det kan bli mange dager med testing i karantene, fordi det er både mens vedkommende er syk, hvis du ikke kan isolere deg helt fra vedkommende, og så blir det syv døgn etter det. Det kan fort bli 10-15 tester, litt avhengig av situasjonen, sier Nakstad.

Oppfriskningsdose? Nye regler

Alle som har fått oppfriskningsdose av koronavaksine for over en uke siden er unntatt smittekarantene hvis en tester seg, viser reglene hos Helse Norge.

– Hvis du har fått oppfriskningsdose kan du faktisk det nå. Selv om du bor sammen med noen som er smittet. Og da trenger du tester, og du trenger det tilgjengelig der du bor. Det får du gratis hvis du er i den situasjonen

Har du vært i kontakt med kolleger, klassekamerater eller hatt middagsbesøk som viser seg å være smittet, er det nye regler. For såkalte «øvrige nærkontakter» har ikke lenger plikt til smittekarantene, men anbefales å ta en koronatest på dag 3 og dag 5 etter nærkontakten.

– Det blir mer aktuelt å teste seg og mindre aktuelt å være i karantene. Og karantene gjelder for eksempel ikke nå for de som er såkalte «øvrige nærkontakter», sier Nakstad.

Fungerer hurtigtestene?

Hurtigtestene som selges på apotek og som i milliontall sendes ut til kommunene, er godkjent testmetode. Mange opplever at testen fra nesen er negativ, før de tester halsen.

Nakstad forklarer at hurtigtestene er godt egnet til å fange opp smitte hos smitteførende personer. På Folkehelseinstituttet vurderer de nå om du bør kombinere eller gå mer tilbake til halstesting.

ULIKE MERKER: På apotek og nå gratis i kommunene, kan du teste deg for korona med hurtigtester. Foto: Erik Johansen / NTB

– Dette må man rett og slett finne tall på, for det er noen rapporter som tyder på at hurtigtestene er enda mer sensitive for omikron om en tar tester i halsen og ikke i nesa. Dette er vi litt usikre på, foreløpig ser det ut som at fremre del av nesa også fungerer godt selv om det kanskje ikke fanger opp de som ikke er like smitteførende, sier Nakstad.

I starten av pandemien dro folk i langt større grad til testsentre for å ta en såkalt PCR-test. Nå skal vi testere oss mer selv.

– Vi har gjennomført pilotstudier i 2020 i Vestland og Oslo for å kartlegge hvor lett det er for folk å lære dette selv. Resultatet er at dette klarte de fleste selv, og teknikken med å lese av på riktig tidspunkt etter å ha dryppet på denne briketten, klarte de fleste godt. Man får god trening etter hvert, sier Nakstad.

System for gratis hjemmetest

Han forteller at de nå har bedt kommunene forberede seg på å ta imot langt flere hurtigtester, og også lage et system der de kan distribuere og legge det til rette for befolkningen.

– Kommunene har sagt at de skal klare å ha systemer for dette i løpet av to uker og vi sender fortløpende hurtigtester. Så det ligger mye tester ute i kommunene. Vi håper at i løpet av en uke eller to nå at dette systemet skal være så solid at vi kan forsyne det norske folk med mange millioner hurtigtester hver uke.

Bakgrunnen for oppmykningen i reglene er omikronvarianten som gir mindre alvorlig sykdom. At hensyn til at samfunnsmaskineriet skal gå rundt går en ned på karantenetiden og erstatter mye med testing, ifølge Nakstad.

– Det er veldig belastende for samfunnet om alle skal sitte i karantene i for eksempel 10 til 14 dager, som det var til å begynne med i denne pandemien. Det blir enormt mye fravær fra arbeidsplasser og det blir faktisk vanskelig med det smittepresset vi har nå å ha så strenge karanteneregler, sier han.

De nye reglene er også bestemt på bakgrunn av at inkubasjonstiden, altså tiden fra du blir smittet til du blir syk, viser seg å være mye kortere enn med de tidligere virusvariantene, ifølge Nakstad.