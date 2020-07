Norge er fint uten filter. Men om kameraet ditt ikke helt klarer å fange hvor fint det faktisk er, får du tipsene som vil heve feriebildene dine mange hakk her.

Jeg (journalisten, Mari Reisjå) sendte tre av mine egne bilder til tre fotografer jeg følger på Instagram og spurte om de kunne redigere bildene mine for meg. De sa ja.

De tre bildene er redigert med apper du kan laste ned gratis på mobilen: Instagram, VSCO og Lightroom.

Både VSCO og Lightroom har versjoner som koster penger, men det er fullt mulig å redigere fint i gratisversjonene.

Instagram

Patrick da Silva Sæther (instagram: @patsil26) er fotograf i NRK. Han redigerer her rett i Instagram-appen.

Se prosessen steg for steg her. Det går ganske fort, så ta pause om du vil kopiere alt:

INSTAGRAM: Slik redigerer min NRK-kollega Patrick da Silva Sæther et bilde av mine venninner som venter på Ruter-båten i Oslofjorden. Du trenger javascript for å se video. INSTAGRAM: Slik redigerer min NRK-kollega Patrick da Silva Sæther et bilde av mine venninner som venter på Ruter-båten i Oslofjorden.

– Jeg liker å holde det naturlig. Kanskje øke kontrasten litt, men ikke så mye mer. Hvis du har tatt et godt bilde, er det fint nok som det er, sier da Silva Sæther.

LÆR AV PROFFENE: Fotografene Patrick da Silva Sæther, Iselin Næss og Tobias Myklebust Fjeldheim deler sine redigeringstips. Foto: Privat

VSCO

Iselin Næss (instagram: @wildernaess) er en av gründerne bak kommunikasjonsbyrået Artisjokk Oslo. Hun liker å redigere i appen VSCO. Hennes tips er å ta utgangspunkt i et av filtrene som allerede eksisterer, og justere på det.

I appen finnes det noen filtre man får tilgang til gratis, og enda flere man kan kjøpe.

VSCO: Slik redigerer Iselin Næss et bilde av samboeren min på fjelltur i Telemark. Du trenger javascript for å se video. VSCO: Slik redigerer Iselin Næss et bilde av samboeren min på fjelltur i Telemark.

– Generelt liker jeg å dra opp fargene, øke kontrasten og gjerne lysne bildet litt. Jeg liker også å legge på «grain», altså små korn i bildet, bare for å få en litt analog følelse, forteller Næss.

Lightroom

Fotograf Tobias Myklebust Fjeldheim (instagram: @brukernavnetmitt) redigerer i Lightroom.

– Målet bør ikke være at bildet skal se veldig redigert ut. Få fram fargene som er der og sørg for at man ser den eller det man har tatt bilde av klart og tydelig, sier Fjeldheim.

LIGHTROOM: Slik redigerer Tobias Myklebust Fjeldheim et bilde av venninnen min i solnedgang. Du trenger javascript for å se video. LIGHTROOM: Slik redigerer Tobias Myklebust Fjeldheim et bilde av venninnen min i solnedgang.

I opptaket ser du har Fjeldheim bruker mest tid på fargejustering. Han mener dette er det viktigste, og understreker at denne redigeringen vil variere fra bilde til bilde.

Han er forsiktig med å justere på skarpheten i bildet, i alle fall når han redigerer på mobil.

– Det kan fort se falskt ut. Jeg synes ofte det er finere med litt «softere» bilder.

