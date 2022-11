Fotografen mener bildene er verdt flere tusen – retten mener de er verdt 100 kroner

Har du noen gang brukt et bilde som ikke er ditt?

Det kan koste deg dyrt.

Åndsverklovens paragraf 23 verner nemlig bildene og gir fotografen rettighetene.

Det var også utgangspunktet da Narvik-fotograf Robin Lund møtte syv aktører i Oslo tingrett.

Alle var enig om at Lunds bilder var brukt uten lov.

Men hva fortjente han å få betalt?

Krevde flere tusen kroner Fotograf Robin Kristian Lund saksøkte syv aktører for bruk av hans bilder uten tillatelse.

Ifølge de saksøkte har Lund krevd opp mot 11.000 kroner for bruk og erstatning.



I retten krevde Lund at de saksøkte skulle dømmes til å betale et beløp etter rettens skjønn. Jule-, påske- og 17.mai-bilder Bildene som er aktuelle i retten er brukt i forbindelse med jul, påske og 17. mai.



På de riktige søkeordene i bildesøk i Google kommer Robin Lunds bilder langt opp.



De saksøkte mente en rimelig betaling utgjør maksimalt 100 kroner.

Fikk regning på 11.212 kroner

Dette er ikke første gang Robin Lunds bilder har vært omtalt i media.

Morgenbladet har omtalt en «dyr julehilsen» og TV 2 har spurt om dette er en bevisst strategi.

Et Google-søk med teksten «påskebilde gratis» gir mange flotte, gule bilder.

De fem første bildene er Robin Lunds bilder.

Men de er ikke gratis.

Robin Lunds hjemmeside slår klart og tydelig fast at bildene kan kjøpes. Foto: Skjermdump / robinlund.no

Sentrum Fysioterapi i Bodø er et av selskapene som møtte Robin Lund i Oslo tingrett. De hadde brukt et av påskebildene.

Manuellterapeut Jannike Persson forteller hvordan de endte opp i en tvist med fotografen.

– Før påske i fjor ønsket vi å annonsere åpningstidene for klinikken. Jeg googlet etter påske og fikk opp et påskebilde som jeg brukte på Facebook.

Jannike Persson (tredje fra venstre) og resten av Sentrum Fysioterapi tok påskeferie etter å ha delt åpningstidene. Fakturaen fra Robin Lund kom fem måneder senere. Foto: Ivar Olsen

Terapeutene tok påskeferie og tenkte ikke mer på verken posten eller bildet.

– Fakturaen kom fem måneder senere.

– Vi holdt på å ramle over ende. Først skjønte vi ingenting, og tenkte det var noen som prøvde å lure oss for penger.

Mente prisen var urimelig

Summen Lund krevde av Sentrum Fysioterapi var 11.212 kroner.

Av dette 2990 kroner pluss moms for bildet.

I tillegg 100 prosent oppreisning for illegal publisering og 100 prosent oppreisning for publisering uten kreditering.

– For vår del var det ren uvitenhet og i ettertid har vi selvfølgelig forstått at vi må være mer oppmerksom og være kjent med regelverket.

Hun understreker at de aldri har nektet å betale, men at de mente prisen var for høy.

– Vi følte oss anklaget som kjeltringer og var ganske overrasket.

De nektet å betale og til slutt endte de opp i Oslo tingrett sammen med seks andre aktører:

Lancelot AS

Lillestrøm Kirkelige Fellesråd

Telemark Bonde og Småbrukarlag

Klinikk Stikk

Tannlege Walle AS

I tillegg ble TV-Tormod AS og Bjørn-Tormod Nilsen saksøkt. Han sier til avisa iHarstad at han følte seg lurt.

Tusenlapper ble til hundrelapper

I retten var de syv saksøkte og Robin Lund helt enig om at bildene var brukt uten lov.

Sentrum Fysioterapi & co. la ned påstand om at han hadde krav på 100 kroner.

Lund ba Oslo tingrett om å vurdere hvor mye han burde få betalt.

Retten bruker to sider på å argumentere rundt spørsmålet om pris.

Blant annet sier de at bildene er relativt enkle illustrasjonsbilder og at disse tilbys av en rekke sider enten gratis eller til en langt lavere pris enn det Lund har fakturert.

De konkluderer med at det er dokumentert at tilsvarende bilder lisensieres til 30–100 kroner per bilde.

Konklusjon?

Lund har krav på 100 kroner per bilde ved salg.

Retten slår imidlertid fast at de saksøkte har opptrådt grovt uaktsomt og bør betale det dobbelte. Med moms skylder de Lund 225 kroner.

– Vi synes det er bra vi blir hørt i denne saken. Kravene han har stilt har vært helt urimelige, sier Persson til NRK.

Anker dommen

Fotografen skriver i en e-post til NRK at han er han er fornøyd med å ha vunnet fram på det prinsipielle om opphavsvern.

– Dommen stadfester uttrykkelig at de saksøkte foretakene på grovt uaktsomt vis, og med forsett, har krenket fotografens lovfestede rettigheter. Altså juridisk sjargong for at de er skyldige for lovbruddet som på vanlig norsk kalles piratkopiering eller bildetyveri.

– Dommen ansvarliggjør tydelig de saksøkte for deres lovkrenkende handlinger, og avviser fullstendig deres påstander og villfarelser om bildemerking, svindel, god tro, skriver han videre.

Fotografen mener imidlertid at summen på 100 kroner per bilde er altfor lavt. Derfor vil han anke dommen til Borgarting lagmannsrett.

– Det er nok mang en reklamefotograf som setter kaffen i vrangstrupen av at nøye planlagte bilder, som det ligger store mengder profesjonelt utstyr og fagmessig utført arbeid bak, i dommen nedgraderes som nærmest verdiløst.

Videre skriver han:

– Dersom rimelig vederlag ved urettmessig bruk skal settes så lavt, vil det i bety at fotografers rettsvern blir helt utvisket. Det er i praksis også yrkesforbud for mange fotografer. Ingen norske fotografer kan ha levebrød av å selge bilder for en hundrings.

I retten la de saksøkte fram påstand om at Lund strategisk har forsøkt å få folk til å misbruke hans bilder.

Det avviser fotografen på det sterkeste.

– Det er leit om noen misforstår varselet som en trussel. Varselet er et tilbud om å gjøre opp uten å involvere domstolen. Det vil dessverre være et nødvendig neste steg ved eventuelle innsigelser.

Lund stiller seg også uforstående til at bildene hans kom høyt opp ved søk på «gratis».

– En enkel fotograf i Nord-Norge har ikke noen kontroll over hvilke resultater søkemotorene presenterer på forskjellige søk. Ei heller hos Google. Algoritmene deres er vel optimalisert i forhold til hva det søkes etter og hva søkemotorene vet om den som søker, skriver han.

Advokat Ole Tokvam i Bing Hodneland sier de vil anke dommen. Foto: BING HODNELAND

Advokat Ole Tokvam representerer Robin Lund. Han fastholder at Lund utelukkende tilbyr bildene sine til salgs på ulike nettsteder.

– Det er folk som kopierer og bruker dem urettmessig. Dette er akkurat som varer i en butikk. Varene ligger tilgjengelig, man kan enten betale eller stjele.

– Det er en interessant side i denne saken rundt at folk skal kunne håndheve sine rettigheter etter åndsverkloven, sier Tokvam.