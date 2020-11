Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kostnaden for å kompensere for omsetningssvikt er anslått til 5 milliarder kroner. Den gjelder for perioden september i år til og med februar neste år. Med noen få unntak gjelder ordninga for alle typer bedrifter over hele landet. Ordninga omfatter bedrifter som har hatt mer enn 30 prosents omsetningsøkning i forhold til i fjor.

For september og oktober vil bedrifter kunne få dekket inntil 60 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader. For november og desember støttes inntil 70 prosent. Regjeringa vil gjøre en ny vurdering av støttenivået over nyttår.

Ordninga blir søkbar over nyttår. Den skal administreres av Brønnøysundregistrene. Kontroll utføres i forkant, og revisor og regnskapsfører skal bekrefte en søknad før den sendes inn.

Utbetalinger er begrenset oppad til 50 millioner kroner. For utbetalinger over 30 millioner blir det en avkorting.

Forlenger omsorgsdager

De nye ordninga bryter med regjeringas linje den om å målrette nye krisetiltak mot spesifikke næringer.

– I stedet for at vi målretter kompensasjonsordninga mot enkeltbransjer, ser vi nå – slik situasjonen er med både smitte og smitteverntiltak – at det er behov for å gjøre den generell. På den måten omfattes mange, og vi kan hjelpe flere bedrifter til å komme seg gjennom krisa, sier Nybø til NTB.

Kompensasjonsordninga er bare en del av krisepakka som legges fram tirsdag. Totalt kommer regjeringa til å tappe oljefondet for rundt 17–18 milliarder kroner for å finansiere tiltakene.

Regjeringa forlenger de midlertidige ordningene for dagpenger, sykepenger og omsorgsdager.

– Vi vil at foreldre skal ha rett til omsorgspenger ut juni 2021 i tilfelle karantene eller nedstengning, sa familieminister Kjell-Ingolf Ropstad (KrF).

Reglene for omsorgspenger blir doblet til minst 40 dager for en familie også neste år. I tillegg vil både reglene om sykepenger ved smitte eller smittemistanke og den midlertidig forhøyede dagpengesatsen bli forlenget ut mars.

De viktigste forslagene Ekspandér faktaboks Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien (7,3 milliarder)

En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021 (5 milliarder).

1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.

Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021 (1 milliard).

Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021 (700 millioner).

1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.

En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell (480 millioner).

Støtteordning for publikumsåpne arrangementer (300 millioner).

Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter (250 millioner).

Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvotene med omsorgspenger i 2021 (195 millioner).

Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene (158 millioner).

Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte (120 millioner). Kilde: Finansdepartementet

Skal kompensere avlyste arrangementer

Under pressekonferansen sa finansminister Jan Tore Sanner (H) at regjeringa er innstilt på å bruke de pengene som trengs, så lenge smittevern gjør det nødvendig med restriksjoner.

Næringsminister Iselin Nybø (V) appellerte til nordmenn om å følge opp smitteverntiltakene.

– Nå handler det om å unngå lockdown. Vi har ikke så mye å gå på. Da er det langt ned, sa Nybø.

Blant de tiltakene som regjeringa nå foreslår støtte til er publikumsåpne arrangementer, smittevernutgifter for bedrifter og en milliard til innkjøp av flyreiser.

Ifølge kulturminister Abid Raja utvider regjeringa kompensasjonsordninga til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige. Ordninga skal gjelde ut året.

7,3 milliarder til kommunene

Regjeringa foreslår å bruke rundt 1 milliard kroner til helsesektoren, til blant annet et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.

I tillegg foreslår de å gi kommunene 7,3 milliarder kroner for å dekke utgifter knyttet til pandemien.

Pengene skal ifølge finansdepartementet sørge for at kommunene ikke må redusere tjenestetilbudet til sårbare grupper, i barnehage, i skole eller i eldreomsorg.

Regjeringa foreslår at 158 millioner kroner skal brukes til å avhjelpe psykisk og sosial belastning på grunn av pandemien.

Pakke til sårbare Ekspandér faktaboks 75 millioner kroner til forlengelse av stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten

20 millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen

10 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

10 millioner kroner til Fontenehus

10 millioner kroner til tiltak for studenters psykiske helse

7 millioner kroner til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

7 millioner kroner til Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen»

7 millioner kroner til aktivisering og isolasjonsforebyggende tiltak for sårbare innsatte i fengsler

5 millioner kroner til Vold- og overgrepslinjen for å styrke hjelpetilbudet for personer som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner

5 millioner kroner til hjelpetelefoner og digitale hjelpeverktøy

1,8 millioner kroner til Mental helses’ telefon- og chattetjeneste «Foreldresupport» Kilde: Finansdepartementet

Sp: – Tafatt

Nå skal krisepakka behandles i Stortinget.

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener krisepakka fra regjeringa er tafatt. Han er medlem i Finanskomiteen på Stortinget for Senterpartiet

– Det mangler langsiktighet. På en del områder så vil dessverre regjeringas tiltak bidra til å forsterke krisa, sier han.

– Fortsatt ligger det inne forslag om å doble reiselivsmomsen fra januar og gjeninnføre flypassasjeravgifta. Dette er særdeles uklokt for for næringene som er hardt rammet av krisa, sier Gjelsvik.

Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet er opptatt av at de som er permitterte også skal få feriepenger når sommeren kommer.

– Det er viktig nå å skape trygghet for arbeidsfolk og trygghet for bedrifter. De må ha en jobb å gå tilbake til etter at pandemien er over. Med denne krisepakken er det dessverre sånn at det fortsatt er utrygghet for mange, sier Aasland.

Rødt mener regjeringa svikter arbeidsfolk.

– Jeg får flashback til den første krisepakka regjeringa la fram i mars. Nok en gang prioriteres milliarder til bedriftene, mens arbeidsfolk som mister jobben sitter igjen med en stadig større regning, sier partileder Bjørnar Moxnes i en e-post.

– Nå er tida for å utvide, forbedre og forlenge ordningene for de arbeidsledige, sikre inntekt til de med løsere tilknytning til arbeidslivet, som frilansere, selvstendig næringsdrivende og kulturarbeidere.

Virke fornøyd

Virke ønsker en mer generell kompensasjonsordning velkommen.

− Titusenvis av arbeidsplasser står på spill. Dette er nødvendig fra regjeringa, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon i en e-post.

Han ber Stortinget få på plass en ordning for rask permittering, lønnstilskudd utsettelse av innbetaling av moms og arbeidsgiveravgift for hardt rammede virksomheter. I tillegg ønsker Virke at ordninga varer så lenge pandemien varer.

− Regjeringa har tatt fram kruttet, men nå må Stortinget bruke storkanonen. Mange virksomheter har brukt opp de pengene de hadde på konto i mars, og trenger derfor å få dekket mer enn 70 prosent av sine faste uunngåelige kostnader, og de trenger pengene på konto nå, ikke neste år, sier Horneland Kristensen.