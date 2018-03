Slik blir forbudet mot ansiktsdekkende plagg

Forslaget presenteres av finansminister Siv Jensen (Frp), kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Selv om det er få som bruker burka og nikab i dag, finnes det eksempler på dette. Med et nasjonalt forbud blir det likere og klarere regler for alle, sier Sanner.

Barnehager og grunnskole:

I barnehager skal forbudet gjelder de ansatte i hele arbeidstiden.

– Barna har behov for åpen og trygg kommunikasjon. Barna skal ikke omfattes av forbudet. All erfaring tilsier at barn ikke bruker nikab og burka, sier Sanner.

I grunnskolen og på videregående skoler gjelder forbudet både for elever og ansatte, men bare i situasjoner der undervisning pågår.

Forbudet gjelder også i undervisningssituasjoner utenfor skoleområdet, i skolefritidsordningen og leksehjelp.

– Det kan brukes i pauser og friminutter i gangen og skolegården. Men lærere som har inspeksjon i friminuttet kan ikke bruke det, sier Sanner.

Universiteter og høyskoler:

Iselin Nybø (V) presenterte retningslinjene for universiteter og høyskoler.

Studenter, professorer og andre som underviser kan ikke dekke ansiktet når det er forelesning eller annen type undervisning.

– Det er viktig å ramme inn forbudet til å gjelde i undervisningssituasjoner. Det er i stor grad voksne folk som kan ta selvstendige vurderinger om tildekning utenfor klasserom og undervisningssaler, sier hun.

Forbudet skal ikke gjelde i pauser og situasjoner uten undervisning. Det gjelder ikke selvstudium på lesesalen eller i lunsjpauser. Dette er en justering av det første forslaget, som gjaldt hele arbeidstiden og hele institusjonsområdet.

Det er ventet at forslaget vil få flertall på Stortinget. Både Ap, Sp, SV og KrF har tidligere uttalt at de vil støtte et forbud.

– Hindrer god kommunikasjon

Forslaget ble sendt ut på høring i juni i fjor, og regjeringen varslet da at de ønsker at forbudet skal omfatte hele utdanningsløpet, fra barnehage og skole og helt opp til universitet og høyskoler. Forbudet skal gjelde både ansatte og elever.

– Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fremskrittspartiets Per Sandberg, som på tidspunktet forslaget ble presentert var fungerende innvandrings- og integreringsminister, skapte reaksjoner med sitt innlegg på pressekonferansen 12. juni.

Nikab og burka

Forbudet skal gjelde plagg som dekker ansiktet, og det nevnes både finlandshette, masker og nikab.

ILLUSTRASJON: Hijab dekker håret, mens nikab og burka dekker hele ansiktet så bare øynene synes. Hijab blir ikke rammet av regjeringens forbud. TEGNING: MARCO VAGLIERI / NRK Foto: Illustrasjon

Hijab og luer er ikke omfattet av forbudet. Om burka står det i høringsnotatet at Islamsk Råd Norge opplyser at det er lite trolig at det finnes noen kvinner i Norge som bruker det.

En burka er et afghansk heldekkende kvinneplagg, som skjuler hele ansiktet og har et heklet «vindu» foran øynene. Nikab er også heldekkende, men med en liten åpning slik at øynene ikke er tildekket.

Nøyaktig hvor mange som bruker nikab eller burka i Norge i dag finnes det ikke tall for. Den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk anslo i 2014 at det var et sted mellom 50 og 100 kvinner som brukte ansiktsdekkende plagg i Norge.