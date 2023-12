Slår alarm om mangelen på strømnett

På fabrikken Denofa i Fredrikstad produseres kraftfôr.

Direktør Torgeir Hjertaker forteller at det er lenge siden de investerte i å omstille fabrikken slik at produksjonen kan være utslippsfri.

– Vi har mulighet til å kjøre kun på elektrisitet, forteller han.

Men selv om fabrikken har tatt steget mot en grønnere produksjon, bruker Denofa i dag hovedsakelig fossilt brensel. Årsaken? Det er ikke nok plass i strømnettet.

– Skal vi klare klimamålene og kutte ut fossil energi, må landet bygges på nytt, sier fabrikkdirektøren.

Etterlyser krisepakke

Strømnettet sørger for å frakte strømmen fra kraftprodusenten til forbrukeren og er en helt sentral del av infrastrukturen.

I dag er det imidlertid fullt i strømnett flere steder i landet. I Oslo, Østfold og Akershus vil det for flere bedrifter ikke være plass til å koble seg på strømnettet før i 2030-2035, varslet nettleverandøren Elvia i en pressemelding i oktober.

Åslaug Haga i Fornybar Norge kaller situasjonen for en krise. I et brev til Olje- og energidepartementet forrige uke slår de alarm om den manglende kapasiteten.

– I mange år har vi vært vant til at det har vært god plass i strømnettet. Nå er situasjonen stikk motsatt. Nå er det brått blitt mange som ønsker mer strøm, fordi bedrifter må legge om til å bli grønne.

Fornybar Norge etterlyser en krisepakke for både mer strømnett og bedre utnyttelse av det strømnettet som er.

Åslaug Haga i Fornybar Norge synes utbyggingen av strømnettet går for tregt. Foto: William Jobling / NRK

Haga peker på at mangelen på strømnett kan få konsekvenser både for industri og næring og for klimamålene:

Eksisterende bedrifter legger ned eller flytter utenlands på grunn av avgifter knyttet til bruk av fossilt brennstoff. Samtidig vil det være vanskelig for nye bedrifter å starte opp hvis de ikke kan koble seg på strømnettet.

Det grønne skiftet bremses, fordi bedrifter må fortsette å bruke fossilt brensel, så lenge det ikke er mulig å forsyne dem med nok strøm.

– Nå håper vi at regjeringen tar tak som gjør at vi får rask handling. Dette er for viktig for nasjonen til at vi kan overlate problemet til flere utredninger og sendrektig saksbehandling.

– Næringsfiendtlig

Torgeir Hjertaker synes det er et paradoks at staten straffer bedrifter som bruker ikke-fornybar energi, i all den tid det ikke er mulig å bli forsynt med nok grønn energi.

– Dagens politikk er ingenting annet enn næringsfiendtlig, mener han.

Så lenge infrastrukturen ikke er på plass, er det frustrerende å bli straffet med stadig økende utgifter, forteller Hjertaker.

Denofa har for lenge siden tatt steget for å kunne være en nullutslippsfabrikk. Men fortsatt er det primært fossilt brensel som får hjulene til å gå rundt. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther erkjenner at saksbehandlingstiden er for lang.

– Jeg tror vi må erkjenne at vi, både myndighetene og bransjen, ikke er der vi skal være og jobbe sammen for å finne løsninger, sier Sæther.

Hun forteller at de nylig har ansatt flere folk i energimyndigheten for at behandlingen av søknader om å bygge nytt nett skal gå raskere.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther er enig i at saksbehandlingstiden for å bygge nett er for lang. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen

Gunnar Løvås er konsernsjef i Statnett system og marked. Han understreker at det fortsatt er plass til husholdninger og små og mellomstore bedrifter på strømnettet. Det er større bedrifter som får avslag.

– Utfordringen er at skiftet har skjedd veldig fort. Det er enormt mange som ønsker å konvertere til elektrisitet fra andre brensler, sier Løvås.

I tillegg er det også mange nå som ønsker å etablere ny industri, forteller han.

– Dette har skjedd veldig plutselig i løpet av de siste fire årene, og det har vi ikke vært forberedt på.