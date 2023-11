Skyhøy strømpris – men Baker Hansen betaler bare 90 øre

– Her er ovnene våre. Svære ovner!

Styreleder Morten Hals i Baker Hansen viser rundt i produksjonslokalene på Østerås, litt utenfor Oslo.

Her sørger syv store bakerovner for steke tusenvis av brød og kaker hver dag. Ovnene bruker én gigawattimer strøm i året – det tilsvarer omtrent årsforbruket til 50 boliger.

– Strømprisene begynte å løpe helt løpsk i fjor. Det ble kjempedyrt i perioder, sier Hals.

– Vi turte ikke annet enn å binde strømprisen da vi fikk den muligheten. 90 øre er fortsatt veldig høyt for oss, men da har vi en sikkerhet og en forutsigbarhet, forklarer Morten Hals. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

90 øre per kilowattime

Til sammen bruker hele bakeriet og utsalgsstedene fire gigawattimer strøm i året. I 2022 havnet strømregningen på rekordhøye 8 millioner kroner.

Da bestemte bakerikjeden seg for å ta grep og binde strømprisen til 90 øre per kilowattime.

– I januar og februar var det lønnsomt. I sommer var det en katastrofe, for da var strømmen nesten gratis. Men det er sånn spillet er. Vi har valgt trygghet fremfor gambling når det gjelder strøm, sier Hals.

Og nå er det også lønnsomt.

Strømpris i dag Strømpriser for Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Noen dager får man strømstøtte, og i de tilfellene vil prisen du betaler faktisk være mindre enn det vi viser i grafen. Les mer om strømavgiftene og når du får strømstøtte her. Inkludert avgifter 2 kr 4 kr 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 2,23 kr Billigst kl. 03 2,04 kr Dyrest kl. 17 4,42 kr

Enkelte timer har strømprisen i Sør-Norge passert hele 4 kroner per kilowattime de siste dagene. Mellom klokken 18 torsdag ettermiddag koster én kilowattime strøm 4,29 kroner.

– Det er ille å si at vi nesten håper at strømprisene i alle fall skal ligge på 90 øre eller mer for at vi skal tjene på avtalen vår, sier Hals og fortsetter:

– Men vi ønsker jo totalt sett så lave priser som mulig. Forutsigbare, lave priser for produksjon i Norge er veldig viktig.

Ovnene som steker brød, bruker 1 gigawattime strøm i året. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

Bedriftene må bestemme selv

I fjor var strømprisene rekordhøye. Fastprisavtalene ble lansert i desember for å gi næringslivet forutsigbare strømpriser.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener bedriftene bør tenke gjennom om fastprisavtaler kan være bra.

– Til syvende og sist må de selv fatte beslutningen. Jeg har stor tillit til norske bedriftsledere, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Eskil Wie Furunes

– Til syvende og sist må de selv fatte beslutningen. Jeg har stor tillit til norske bedriftsledere.

– Men hva sier du da til bedrifter som kanskje kommer og klager på høye strømpriser i vinter?

– Jeg vil i alle fall oppfordre alle bedrifter til å sette seg inn i hva fastprisavtalene innebærer. Jeg vil også oppfordre bedriftene til å sjekke fastprisene hos flere aktører, svarer han.