– Etter avtale med Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen kan vi bekrefte at de er om bord på flyet. Vi kan ikke kommentere hvor de skal transporteres videre etter at de har landet i Norge, sier beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet.

NRK har snakket med en av de skadde mens de var på vei hjem.

Det er gått en knapp uke siden det russiske angrepet i byen Bakhmut øst i Ukraina.

Amerikanske Pete Reed ble drept i samme angrep. Han jobbet også som frivillig i Ukraina.

– Situasjonen inne i Bakhmut er tøff, det er et blodbad, sier Simon Johnsen til NRK.

Johnsen fikk hjernerystelse, har mistet delvis hørsel på et øre, har brannskader på begge armene og ytre skader på hodet. Trelvik skal ha fått brannskader på store deler av kroppen, to sprengte trommehinner og splinter i kroppen.

Norske Simon Johnsen ble skadd i et russisk angrep torsdag 2. februar. Foto: Privat

Tok imot utstyr fra Norge

Simon Johnsen skulle ta imot medisinsk utstyr fra Norge til en verdi på 5 millioner, ifølge forsyningsssjefen ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana Martin Kaspersen.

Sammen med en lokal organisasjon skulle han dele ut utstyret til forskjellige sykehus i Ukraina.

– De har stor mangel på utstyr. Det ukrainske helsesystemet har nok vært under press lenge, også før krigen. Det er behov for avansert utstyr og mer spesialisert behandling, forteller Johnsen til NRK.

Det er uklart hvor mange nordmenn som faktisk jobber som frivillige i Ukraina.

Omkring 50 personer skal ha registrert innreise til Ukraina på reiseregistrering.no, ifølge pressevakt i Utenriksdepartementet Mathias Rongved.

UD presiserer imidlertid at de ikke vet nøyaktig hvor mange av disse som jobber som frivillige i landet.

Fra Nord-Norge til Ukraina

Utstyret fra Norge ble samlet av tre forskjellige sykehus i Nord-Norge.

Sist uke ble to konteinere transportert fra Helgelandssykehuset i Mo i Rana til Oslo. Her ble utstyret sortert og lastet om i to lastebiler.

– Det er overvåkningsutstyr, respiratorer og smittevernutstyr som ikke er i bruk lenger. Det er store verdier som har ligget ubrukt, forteller forsyningsansvarlig Martin Kaspersen ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana til NRK.

Noe av utstyret er smittevernutstyr som ble kjøpt inn under koronapandemien.

– Men det viste seg at en del av det vi kjøpte, ikke egnet seg til den bruken vi tenkte. Men å bruke det i akutte hurtige aksjoner, vil kunne fungere veldig bra, sier Kaspersen.

Utstyret har ligget ubrukt i et lager. Nå blir de delt ut til forskjellige sykehus i byene Lviv, Bakhmut og Dnipro. Foto: Mohammed / Alayoubi

Må endre planene etter det russiske angrepet

Den frivillige organisasjonen Ukrainian Frontline Emergency Aid skulle levere utstyret fra Norge til Simon Johnsen.

Gjennom Johansens kontakter skulle leveransen fra Norge fordeles til de ukrainske sykehusene i blant annet Lviv, Bakhmut og Dnipro. Nå blir planene endret.

– Dessverre ble jo vår primærmottager bombet. Så nå har vi plan B. En lokal organisasjon vil foreta distribusjonen i stedet for Simon, sier Fabian Falch som er leder for Ukrainian Frontline Emergency Aid.

Leder Fabian Falch i organisasjonen Ukrainian Frontline Emergency Aid, har koordinert innsamlingen, sortering og transport av det medisinske utstyret til Ukraina. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Vi har et tett samarbeid med veldig få aktører på bakken. De store organisasjonene jobber med sine egne prosjekter. Vi jobber på kryss og tvers ut fra behov som ikke de etablerte hjelpeorganisasjonene får med seg, forteller Falck.

Frykter ikke korrupsjon

Det er ingen hemmelighet at Ukraina sliter med korrupsjon. Nylig ble viseminister Vasyl Losynskyj arrestert etter at politiet gjennomsøkte leiligheten hans. Han ble deretter avsatt fra stillingen, ifølge ukrainske medier.

Brukte rullestoler fra Nav og elektriske varmeovner hentet fra miljøstasjonen er blant utstyret som sendes nå til Ukraina. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Vi er veldig obs på korrupsjon. Alle kontaktene vi har er sikre kontakter. Vi har tatt oppfølging med dem hele veien. Dette er sykehus som vi samarbeider mye med, og leverer mye utstyr til. Vi ser at alt vi leverer blir tatt i bruk og at det er i bruk når vi er på sykehusene, forteller Simon Johnsen til NRK.

Nå skal samarbeidspartnere i Ukraina ta seg av utdelingen med hjelp av den norske organisasjonen Ukrainian Frontline Emergency Aid.