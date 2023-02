De to skadde nordmennene er på vei ut av Ukraina – reisen skal ta flere dager.

De to nordmennene som ble skadd i Ukraina skal nå være på vei ut av landet.

Det opplyser den ukrainske legen Elena Kondratenko til NRK. Hun har vært tett på de skadede nordmennene de siste dagene.

Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen har reist til Ukraina som hjelpearbeidere flere ganger det siste året.

De ble skadd da de hjalp sivile i den krigsherja byen Bakhmut på torsdag.

De skal nå være på vei vestover i landet, opplyser Kondratenko.

JOBBER SAMMEN: Lege Elena Kondratenko sammen med Simon Johnsen i Kharkiv fylke i oktober 2022. Foto: Privat

– Jeg snakket med dem for noen minutter siden, de er ok og på veien, forteller legen på telefon fra Dnipro.

Etter det NRK kjenner til vil reisen til Norge ta flere dager. Ifølge Simon Johnsen er det nå først og fremst er viktig å komme seg videre og avlaste sykehuset i Dnipro.

– Vi vil bli fraktet ut av Ukraina, sier Simon Johnsen til NRK.

Han ønsker ikke å fortelle om detaljene rundt evakueringen.

Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de har vært i kontakt med organisasjonen de to mennene er tilknyttet. De ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljer.

UD sier de ikke vet nøyaktig hvor mange nordmenn som jobber som frivillige i Ukraina.

– Det er cirka 50 personer som har registrert seg på reiseregistering.no, sier pressevakt Mathias Rongved.

HARDT SKADD: Simon Johnsen ble hardt skadd i Bakhmut. Han har fått brannskader på begge armene og fått ytre skader på hodet.

Forferdelig situasjon

– Situasjonen i Bakhmut er forferdelig. Det er et blodbad. Det er ren terrorisme, sier Simon Johnsen til NRK fredag kveld.

Han har vært i områder som Kramatorsk, Dnipro, Odesa og Kyiv. Den siste tiden har han vært i Bakhmut, en by øst i Ukraina.

PÅ VEI TIL Norge: Norske Simon Johnsen ble skadd i Ukraina torsdag. Han og Sander Sørsveen Trelvik er nå på vei til Norge. Foto: Privat / Privat

Byen har vært hardt rammet av russiske angrep i flere uker.

Torsdag rammet angrepene også Johnsen og hans kollega Simon Trelvik direkte.

– Det virker som det er om å gjøre å ta flest liv. Det er grusomme tilstander der inne. Og fremdeles er det mange mennesker igjen der.

HARDE KAMPER: Røyk stiger opp i det fjerne i byen Bakhmut. Bildet er tatt 3. februar i år. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Skulle hjelpe sivile

– Vi var i Bakhmut og jobbet og fikk vite det var pågående bombing et lite stykke unna. Vi fikk samtidig vite at det skulle være sivile rammet av bombingen.

Johnsen og Trelvik reiste i retning kampene. Da de kom frem var det rolig.

– Vi parkerte og gikk mot de skadde, satt oss ned og gjorde oss klare for å bistå. Da begynte de å skyte mot menneskene som lå på bakken, der vi satt.

Johnsen fikk hjernerystelse, har mistet delvis hørsel på et øre, har brannskader på begge armene og ytre skader på hodet.

FRIVILLIG: Johnsen deler ut sokker til ukrainere i Bakhmut rammet av russiske angrep. Foto: Privat

Trelvik fikk brannskader på 30 til 40 prosent av kroppen, to sprengte trommehinner og splinter i kroppen.

– Han har alvorlige, dype skader på kroppen. Den største faren for ham nå er dehydrering og infeksjon, men han har heldigvis et godt team rundt seg, sier Johnsen.

Han legger til at både han og Trelvik er stabile.

Glad for å være i live

På spørsmål om hvordan han har hatt det i etterkant av angrepet, svarer Johnsen at han er glad for at han lever.

– Det er skremmende og ekkelt. Det er ikke en god følelse. Men det er en risiko man velger å ta når man reiser inn til slike områder. Man vet det kan skje, sier han.

Han legger til at både han og Trelvik ønsker seg tilbake til Norge.

– Om man er nordmann i utlandet og blir skadet eller syk, så er det godt å komme hjem.