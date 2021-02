Bør eksamen avlyses?

Det er dilemmaet som regjeringen står i nå.

Det er umulig å vite hvordan smittetrykket er i juni. Samtidig etterlyser både lærere og elever en avklaring. Skal det bli eksamen, må planleggingen komme i gang.

Både Elevorganisasjonen, lærerorganisasjoner og Utdanningsdirektoratet anbefaler avlysning. Årsaken er den uoversiktlige smittesituasjonen.

SV tar saken opp i Stortinget. Paritet leverte denne uken et forslag om å avlyse vårens skriftlige eksamener på ungdoms- og videregående skoler.

Ap har allerede sagt at de støtter forslaget.

– Elever har betalt en veldig høy pris under denne krisen. En klassisk skriftlig nasjonal eksamen vil slå uheldig ut, sier Fagerås til NRK.

Kan gi gullkull

Det er særlig de elevene som sliter mest som har betalt den høyeste prisen, mener hun.

Fagerås viser til krevende situasjon for lærerne. Hjemmeskole kan ikke måle seg med vanlig undervisning i klasserom, sier Fagerås.

– Er det ikke mulig å lage eksamensoppgaver som er mer tilpasset situasjonen?

– Jeg er tidligere lærer og vet at det siste halve året før eksamen brukes mye til eksamensforberedelse. Det viktigste nå må være god undervisning, slik at man får satt en grundig standpunktkarakter.

Fikk rekordhøyt snitt

Blant andre VG har skrevet om hvordan avlyst eksamen kan gjøre avgangskullet på videregående til et «gullkull» i konkurransen om studieplasser.

– Vi må huske på at elevene har gått halve VGS-løpet i en koronasituasjon, sier Mona Fagerås (SV).

Det kan være en fordel å slippe eksamenskarakter. Den drar nemlig ofte ned snittet på karakterpoeng.

«Avgangskullet i vår fikk rekordhøyt karaktersnitt, blant annet takket være høye standpunktkarakterer og avlyst eksamen», skriver VG.

Problemet oppstår idet de ulike kullene som har gått VGS de siste årene konkurrere om samme antall studieplasser. Der snittet viktig.

– Vil ikke de som slipper eksamen få en fordel i forhold til andre kull?

– Det er argumentet mot å avlyse eksamen. Samtidig vil det være en stor bakdel for disse som har mistet så mye undervisning, hvis de er nødt ta eksamen når forholdene har vært så spesielle, svarer Fagerås.

Blir opp til regjeringen

Men skal SV få flertall, trenger de å få med seg Frp og Sp.

Roy Steffensen (Frp). Foto: Frp

Og i Frp mener de at det er galt at Stortinget skal fatte en beslutning om å avlyse eksamen allerede første uken i februar.

– Tradisjonelt står Frp stødig på at eksamen er verdifull, for både elever og det norske skolesystemet, sier Roy Steffensen.

Han leder utdannings- og forskningskomiteen i Frp.

Steffensen ser for seg at man legger til rette for såkalte «mellomløsninger» som har blitt spilt inn, som for eksempel tilpasset eksamen, muntlig eksamen eller hjemmeeksamen.

Marit Arnstad i Senterpartiet sier de vil avvente regjeringens beslutning.

– Dette bør ikke avgjøres med noe knapt flertall i Stortinget, påpeker hun.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier til VG at de jobber med å se på ulike alternativer.

– Det er et skikkelig dilemma, ja. Utdanningsdirektoratet har nå fått i oppdrag å komme tilbake med en ny skisse over hva som er mulig å få til siden det ser svært krevende ut å få arrangert eksamen i full skala.