Skjøv forslag om styrket streikerett til etter lønnsoppgjøret

Streiken i Oslo kommune i fjor sommer har fått et langt etterspill. De som streiket mener arbeidsgiver Oslo kommune brukte feilaktige påstander for å stoppe streiken med tvungen lønnsnemnd.

Helsetilsynet konkluderte med at streiken utgjorde en fare for liv og helse. Tilsynet har uttalt til NRK at «det ville gitt bedre sikring av informasjonen» hvis tillitsvalgte fikk uttale seg om rapportene de mottar fra arbeidsgiversiden under en streik.

Rødt foreslo i mars at de som streiker skal få kommentere påstander fra arbeidsgiver før Helsetilsynet konkluderer. Men behandlingen av forslaget er utsatt til høsten.

«Representantforslag om å sikre reell streikerett» Ekspandér faktaboks 1. Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med partene, gjennomgå bruken av tvungen lønnsnemnd. Gjennomgangen bør gjentas rutinemessig. 2. Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med partene, fremme forslag som sikrer kontradiksjonsrett, slik at begge parter blir hørt og får si sin mening før en konflikt stanses med tvungen lønnsnemnd. 3. Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med part«»«»«»ene, gjennomgå bruken av tvungen lønnsnemnd og fremme forslag som sikrer at tvungen lønnsnemnd ikke kan brukes på en måte som kan undergrave streikeretten. Målet er at pågående konflikter ikke stoppes, med mindre det er helt nødvendig.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes Foto: Trond Lydersen / NRK

– Det var åpenbart viktig for regjeringspartiene å ikke behandle forslaget nå, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Trine Lise Sundnes og Arbeiderpartiet ønsket å utsette streikesak til etter lønnsoppgjøret. Foto: Håkon Mosvol

– Det handler rett og slett om at det er uryddig av Stortinget å behandle en sak om spilleregler mens folk sitter og forhandler, sier Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes.

Sundnes har tidligere ledet fagforeningen Handel og kontor og sitter nå i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Også hun er kritisk til hvordan streiken i fjor ble stoppet:

– Gitt det NRK har avslørt her i denne saken, så kan det virke som man har sittet og forhandlet med en part som har drevet obstruksjon av spillereglene. ​​​​​Som tidligere forbundsleder så synes jeg jo det er en litt merkelig måte å forholde seg til de på, sier Sundnes.

Sundnes er saksordfører for forslaget fra Rødt.

Rødt endte også med å stemme for å utsette behandlingen av forslaget. Moxnes håper utsettelsen bør bety at regjeringen vurderer forslaget seriøst.

– Nå er det lønnsoppgjør og stort fokus på rettigheter til arbeidsfolk. Men de skyver på det. Da forventer jeg at det er fordi at de ønsker å se grundig på forslaget, ikke bare stemme det ned til høsten når fokuset er borte, sier Moxnes.

Arbeidsministeren: – Partene er fornøyde

Arbeids- og sosialkomiteen har bedt arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) vurdere Rødts forslag:

Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) Foto: William Jobling

«Signalene fra partene i den dialogen departementet har hatt så langt er at dagens system i hovedsak fungerer godt, og at det ikke er ønskelig at myndighetene skal regulere dette ytterligere», skriver Mjøs Persen.

Hun skriver også at det tar tid hvis arbeidstakerne skal høres og at det heller ikke er sikkert de har kunnskap til å vurdere fare for liv og helse. Mjøs Persen konkluderer:

«Jeg er ikke enig med forslagsstillerne at det er nødvendig med en egen gjennomgang av bruken av tvungen lønnsnemnd, eller forslag om å gripe inn med regulering av hvordan konflikter håndteres», skriver Mjøs Persen.

Unio: – Kan komme krav

Unio er en av hovedsammenslutningene Mjøs Persen referer til. De har både sykepleierforbundet og utdanningsforbundet som medlemmer.

Unio skriver til NRK at dette ikke betyr at de er fornøyd med alle sider ved dagens system, og at det kan komme krav om endringer. Men da etter lønnsoppgjøret.

Sykepleierforbundet har også bedt om møte med arbeidsministeren om det de mener er manglende streikerett. Mjøs Persen har avslått forespørselen og vist til at de har møtt forgjenger Hadia Tajik (Ap) og at hun kjenner synspunktene deres.

Ap-nei i fjor

Senterpartiet og SV gikk i fjor sommer sammen om et forslag for å styrke streikeretten.

SV og SP forslag i fjor sommer Ekspandér faktaboks Stortinget ber regjeringen gjennomgå bruken av lockout og tvungen lønnsnemnd og fremme forslag som skal sikre at tvungen lønnsnemnd ikke kan brukes for å undergrave streikeretten, verken ved at den ene parten bruker lockout, eller ved at det ikke gjøres en grundig nok vurdering av om et streikeuttak truer liv og helse.

Arbeiderpartiet støttet ikke forslaget.

– Hvis dere har tenkt til å stemme ned forslaget fra Rødt, som man gjør med de fleste representantforslag så kunne man vel bare gjort det raskt og greit, kunne dere ikke?

– Nå er jeg litt usikker på hvor Bjørnar Moxnes har lært å spille fotball. Men på østkanten så endrer vi ikke spillereglene midt under en fotballkamp, sier Trine Lise Sundnes.

– Jeg forventer at Ap støtter et forslag som skal hindre at tvungen lønnsnemnd misbrukes for å undergrave streikeretten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.