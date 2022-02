Skattesmell på hjemmekontor i utlandet

– Vi fikk ikke slike spørsmål før koronaen, men nå har vi veldig mange oppdrag som gjelder skattlegging av hjemmekontor i utlandet. Det vi ser er at mange ikke har sett de skattemessige konsekvensene av dette, sier Oddgeir Wiik i Deloitte.

NRK har tidligere fortalt om endringene i arbeidslivet etter korona. Pandemien sendte medarbeidere til hjemmekontor. Dette har ført til at store virksomheter planlegger utstrakt bruk av hjemmekontor i fremtiden. Hybridkontor eller fjernkontor er den nye trenden.

SKATTEFELLE: Skatteadvokat Oddgeir Wik opplever at mange selskaper ikke har vært bevisste når ansatte har valgt å dra til utlandet og ha hjemmekontor der. Mange har ikke tenkt på skatt. Foto: Deloitte

Muligheten til fleksibilitet og til å jobbe hundre prosent hjemmefra har fått folk til å flytte til hytter, og noen har hytter eller leiligheter i utlandet.

Andre har valgt å bruke hjemmekontortiden til å leie en leilighet i landet de alltid har drømt om å bo i.

Skatteregning

Men fallgruvene er mange.

– Det lønner seg ikke å bare ta med seg PC og dra av gårde. Dette må planlegges og ting må gjøres i riktig rekkefølge. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser, både for medarbeideren og arbeidsgiveren. Det er alltid dyrt å reparere i ettertid, sier Wik.

Skatteadvokaten forteller at mange har reist til utlandet uten at det formelle har vært i orden.

Skattemyndighetene har pågang på spørsmål om skatt og hjemmekontor i utlandet.

– Skatteetaten har som følge av koronapandemien registrert en økning i spørsmål om skattereglene for hjemmekontor i både inn- og utland, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

SKATTEPÅGANG: Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten opplever at det er større pågang om spørsmål om skatt og hjemmekontor i utlandet de siste par årene

Singapore-opphold til besvær

Skatteadvokat Wik forteller om en ektefelle som ble med da mannen fikk jobb i Singapore. Hun fortsatte å jobbe for arbeidsgiveren på hjemmekontor i utlandet. Det gjorde hun lenge, uten at noen reagerte, heller ikke arbeidsgiveren.

– Hun jobbet i Singapore for et norsk selskap, hadde ikke arbeidstillatelse der og betalte ikke skatt. Det ringte ingen bjeller på lang tid inntil noen begynte å stille spørsmål sier Wik.

Konsekvensene ble at kvinnen måtte betale skatt til Singapore på toppen av den norske skatten som allerede var trukket.

For jobber man for et norsk selskap på hjemmekontor i utlandet, risikerer man å betale skatt til to land, dersom man ikke har søkt norske myndigheter om å jobbe i utlandet.

Norge har skatteavtale med en rekke land. Det beyr at skatten etter hvert vil bli justert, men man må vente lenge før man får igjen det ekstra skattebeløpet som er betalt inn.

– Og dette kan ta lang tid, påpeker Wik.

Folketrygdfelle

Men det er også flere mer alvorlig konsekvenser av å ikke følge reglene ved å jobbe fast for norsk arbeidsgiver på hjemmekontor i utlandet.

– I tillegg faller man ut av folketrygden, med alle de konsekvenser det får på pensjon, tjenestepensjon og forsikringer og rettigheter om blant annet sykelønn. Det kan ha dramatiske og store økonomiske konsekvenser, sier Wik.

Skatteadvokaten tror hjemmekontor i utlandet er kommet for å bli. Mange arbeidstakere ønsker å bestemme hvor de skal jobbe fra.

– Arbeidsgivere som ønsker å beholde dyktige medarbeidere, vil strekke seg langt, dersom den ansatte ønsker å jobbe en periode fra hjemmekontor i utlandet. Men de får et dilemma når de må ta stilling til konsekvensene slike opphold kan medføre, sier Wik.

Hos Skatteetaten opplever de at folk ønsker å rydde opp.

– Skattemoralen i Norge er heldigvis god, sier Gjengedal.

