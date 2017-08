– Jeg har vært så heldig at jeg har kunnet sette av 400 kroner i måneden til datteren min og 400 kroner til meg selv. Det er ikke all verden, men litt er det jo, sier Elisabeth Sættem.

Hun har spart i tolv år i to ulike aksjefond som har gitt en avkastning på i gjennomsnitt ni prosent i året. Pengene skal gå til bolig for datteren og til hennes egen pensjonisttilværelse.

Gunstigere skatteregler

Regjeringen vil legge til rette for at flere sparer i aksjemarkedet og gjerne i norsk næringsliv. Derfor innføres aksjesparekontoen fra 1. september, med gunstigere skatteregler for aksjesparere enn i dag.

– Folk bør benytte det «overgangsvinduet» som gjelder fram til nyttår for aksjesparere, sier Ronny Kiss i Storebrand. Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

Hvis du i dag selger andeler i et aksjefond for å kjøpe deg inn i et annet i stedet, må du skatte av fortjenesten du har oppnådd i det første fondet. Med en aksjesparekonto slipper du å betale skatt av gevinsten så lenge du plasserer pengene i nye aksjer eller fond (innen EØS). Med aksjesparekonto utsetter du altså skatten helt til du selger aksjene og for eksempel bruker dem på nytte eller jordomseiling i stedet.

Vil bytte fond

– Jeg kommer til å benytte den nye ordningen, sier småspareren Elisabeth Sættem

For selv om hun sammenlagt har hatt bra avkastning på fondsandelene sine, så har det gått litt dårligere de siste to årene.

– Fondene våre har gjort det litt dårligere de siste par åra. Nå kan jeg bytte fond uten å skatte av gevinsten, sier Elisabeth Sættem. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Derfor har jeg en stund tenkt på å flytte pengene til et annen fond, men jeg har kviet meg fordi jeg da har måttet betale skatt av gevinsten. Det slipper jeg med aksjesparekontoen, sier Sættem.

Amnesti

Hvis du vil flytte aksjene eller aksjefond-andelene dine inn på en aksjesparekonto, bør du gjøre det før nyttår.

– Fra 1. september og ut året er det et «overgangsvindu» eller et «amnesti» som gjør at du skattefritt kan flytte gevinst fra salg av aksjer eller fond over på aksjesparekontoen. Gjør du det samme etter nyttår, må du skatte av gevinsten, sier Ronny Kiss, direktør for sparing og pensjon i Storebrand.

Vil flytte sparingen fra bolig

– Aksjesparekontoen gjør det enklere å spare i aksjer, mener Lene Refvik i Aksje Norge. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Lene Refvik, daglig leder i Aksje Norge sier myndighetene ønsker å få flere til å spare i aksjemarkedet framfor i boligen.

– Nordmenn har tradisjonelt spart mindre i aksjer enn folk i andre land. I Sverige eies ti prosent av aksjene på børsen av privatpersoner, mens privatpersoner eier bare fire prosent av de børsnoterte aksjene i Norge, sier Refvik.