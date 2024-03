Sjeføkonom om Noregs Bank-rapport: – Første rentekutt vil dryge

Fire gonger i året intervjuar Noregs Bank leiarane i 400 bedrifter, og spør dei om den økonomiske situasjonen og korleis dei ser for seg tida framover.

Svara er viktige fordi dei seier mykje om stoda i norsk økonomi, og er dermed viktige for Noregs Bank når dei skal setje renta.

Om Noregs Banks regionale nettverk: Ekspander/minimer faktaboks Fire gonger i året intervjuar Noregs Bank leiarar frå over 400 bedrifter og organisasjonar om den økonomiske utviklinga og utsiktene framover.

Nettverket er med på å styrke analysane som ligg til grunn for Noregs Bank sine pengepolitiske avgjerder.

Informasjonen frå nettverket har vist seg å gi ein god indikasjon på utviklinga i norsk økonomi over tid.

Den direkte kontakta med leiarane gjer det mogleg å hente inn informasjon som ikkje blir dekt av statistikk eller blir fanga opp i eit spørjeskjema.

Både kvalitativ og kvantitativ informasjon frå nettverket blir brukt aktivt i analyse- og prognosearbeidet i Noregs Bank.

Rapportane blir sende til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet før det skal takast pengepolitiske avgjerder.

I første kvartal i år melder no bedriftsleiarane at aktiviteten vil halde seg på eit stabilt nivå, og at den vil halde seg stabil også framover.

I førre runde venta dei ein nedgang i aktiviteten inn i det nye året, men bedriftsleiarane er no altså meir optimistiske for tida som kjem.

Aukar risikoen

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, seier dette er nok ein statistikk som gir inntrykk av at norsk økonomi toler dagens rentenivå betre enn frykta.

– Dette støtter opp under vårt anslag av at første rentekutt vil dryge. Rentekuttet kjem i alle fall ikkje før i september i år, seier Haugland.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Tom Balgaard/NRK

Ho seier no at dei ferske bedriftssvara aukar risikoen for at rentekuttet vil dryge enda lenger enn september.

Hennar kollega i Nordea, seniorstrateg Dane Cekov, meiner rentekuttet kjem først i desember.

– Det er ingenting som tyder på at det må kome eit snarleg rentekutt, seier Cekov.

Noregs Bank har sett opp renta ein rekke gonger sidan sommaren og hausten 2022. Det har den gjort for å stagge den kraftige prisveksten. Styringsrenta ligg i dag på 4,5 prosent.

Ofte kan god fart og aktivitetet i økonomien, som desse bedriftsleiarane kan seie noko om, bidra til at prisveksten vil halde seg oppe.

Oppjusterer anslag for lønnsvekst

Bedriftene ventar også ein årslønnsvekst på 4,9 prosent i år, noko som er ei oppjustering frå anslaget i november, som var på 4,5 prosent.

Tidlegare i veka stod det tekniske berekningsutvalet (TBU) fast på at dei trur prisane vil stige med 4,1 prosent i år.

– Dersom det treff, så vil dette vere ei gledeleg nyheit for alle hushald, og bety reallønnsvekst, seier Cekov.

Han meiner også det er ei god nyheit for folk flest at bedriftene signaliserer at dei vil auke sysselsettinga noko i tida framover.

Store skilnader mellom bransjar

Trass i at bedriftsleiarane samla sett er litt meir optimistiske enn dei var i november, så er det framleis store skilnader mellom ulike næringar. Medan oljeleverandørane og tenesteytarane trur aktiviteten vil auke framover, ventar bygg- og anlegg fall i aktiviteten.

Seniorstrateg i Nordea, Dane Cekov. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Likevel merkar Haugland og Cekov seg at skilnaden er litt mindre enn dei har vore tidlegare. Også for bygg- og anlegg går ting i rett retning, ifølge dei to.

– Mitt inntrykk er at sjølv om renta overraskande vart sett opp i desember, så skremte det ikkje bedriftene. Det at Noregs Bank signaliserte at det ville vere rentetoppen, tok vekk mykje av usikkerheita som vi opplevde gjennom fjoråret, seier Cekov.

Haugland har også bite seg merke i skilnadane blant bedriftene i dei ulike regionane i landet.

Slik måler Noregs Bank temperaturen i bedriftene i dei ulike regionane. Foto: Noregs Bank

Noregs Bank måler temperaturen i dei ulike regionane ved å gi dei ein raud (høg) eller blå (låg) farge.

– Sist gong var det berre sørvest som hadde raud farge. Men no er det ein vesentleg større andel som er raud, blant anna kysten i Sør-Noreg, som no er lyserosa, og viser ein betre aktivitet. Nord-Noreg har også blitt raud i fargen, seier Haugland.