Eriksson hadde ifølge Jensen inngått et forhold til sin nærmeste rådgiver i departementet, noe som blant annet skal ha ført til habilitetsproblemer.

Hun skriver at hun fikk dokumentasjon på forholdet og kalte ham inn, men at Eriksson benektet forholdet.

Jensen skriver at Eriksson var uredelig overfor både statsministeren og henne, og at han derfor ikke kunne fortsette som statsråd.

Skrev at det startet senere

Eriksson kom selv i 2016 med boken «Bare gjør det. Trofast rebell for Siv og Erna». Der skrev han at forholdet til rådgiveren først startet etter at han gikk ut av regjeringen.

I dag vil Eriksson vil ikke kommentere Jensens påstander.

– Det eneste jeg kan si er at jeg har jobbet tett sammen med Siv Jensen i 20 år, og opplever jeg har hatt og fortsatt har et meget godt forhold til henne. Så gleder jeg meg til å lese boken. Ut over det har jeg ingen kommentarer, skriver han i SMS til NRK.

Skal være lykkelig gift

Jensen skriver i boken sin at Eriksson i dag er gift med rådgiveren.

Hun bærer ikke nag til ham, men angrer heller ikke på avsettelsen.

– Han ga oss ikke noe annet valg, skriver Jensen.

I boken skriver hun ellers om et vanskelig forhold til Carl I. Hagen, forholdet til lederne for KrF og Venstre og en rekke andre ting fra sine 24 år nær eller på toppen av norsk politikk.