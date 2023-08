SV vil ikke frede Huitfeldt

– Vi vil avvente behandlingen i kontrollkomiteen før vi tar stilling til det. I mellomtiden har vi ingen grunn til å betvile hennes forklaring, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

Han sier Huitfeldt bør kalles inn til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og mener flere sentrale spørsmål må belyses bedre.

– Jeg finner det naturlig at kontrollkomiteen kartlegger om det har kommet informasjon fra Huitfeldt til ektemannen som kan ha påvirket investeringsbeslutningene hans.

– Hvordan skal dere klare å finne ut det?

– Vi må stille ulike spørsmål og ta dette opp i en kontrollhøring, sier Fylkesnes.

HØRING: SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener det er helt naturlig å kalle inn Anniken Huitfeldt til høringen om habilitetssakene i kontrollkomiteen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Uvitende inhabil Anniken Huitfeldt har brutt regjeringens habilitetsregler. Selv om hennes manns aksjekjøp har vært ukjent for henne, har hun selv ikke etterlevd ansvaret for å skaffe seg all kunnskap som kan påvirke hennes habilitet. Det er hun selv som, rett nok for sent, har bragt frem denne informasjonen og gitt den til embetsverket, statsministeren og pressen. Både hun selv om statsministeren mener hun kan fortsette i jobben som utenriksminister. Det er krevende å forstå hvordan Huitfeldt ikke selv fra første dag avkrevde sin mann en liste over enkeltaksjene. Det virker som om ektemannen har ønsket å ha vanntette skott mellom utenriksministeren og egne investeringer for å unngå habilitetsproblemer. Det er en feil oppfatning av regelverket. Utenriksministeren må vite, for å kunne handle i tråd med regelverket. Å nekte henne kunnskap er å gjøre situasjonen verre, ikke bedre, selv om det gjøres i god tro. Siden dette langt fra er den første habilitetssaken for regjeringen Støre, blir saken mer alvorlig enn seg selv. Den underbygger inntrykket av et kulturproblem og for liten bevissthet rundt regelverket. Derfor er dette en ripe i lakken for flere enn Huitfeldt. Også statsministeren, partiet og regjeringen som helhet rammes. Derfor er det usedvanlig viktig at denne saken blir en del av kontrollkomiteens gjennomgang av hvordan denne og tidligere regjeringer arbeider med habilitet. Huitfeldt har ikke selv kunnet berike seg på kunnskapen hun ikke har hatt. Det skiller saken fra Ola Borten Moe som potensielt kunne utnytte kunnskap til egen vinning. Hun har ikke kunnet vite om sine bindinger, det skiller saken fra sakene til Brenna og Trettebergstuen som visste om sine direkte og indirekte bindinger. At alle habilitetssakene er ulike, styrker inntrykket av at den totale bevisstheten rundt habilitetssaker er for dårlig. Det kan også være tilfellet i tidligere regjeringer. Det er riktig at Kontrollkomiteen også ser på dette. At Arbeiderpartiet får nok en habilitetssak i den viktige valgkampinnspurten er ekstra ødeleggende. Potensielt ødelegger det for mulighetene til helt uskyldige lokalpolitikere som mister posisjoner og makt i sin lokale hverdag langt unna regjeringens innerste sirkler.

Fredet Brenna

Da kontrollkomiteen i slutten av juli besluttet å åpne en såkalt kontrollsak om de ulike sakene med habilitetsbrudd i regjeringen denne sommeren, var SV raske med å varsle at kunnskapsminister Tonje Brenna hadde partiets fulle tillit.

– Brennas sak er godt nok belyst gjennom komiteens undersøkelse til at SV kan konkludere med at vi har tillit til kunnskapsministeren, sa SVs medlem i kontrollkomiteen, tidligere partileder Audun Lysbakken, til NRK.

Dette er Huitfeldts sak Ekspander/minimer faktaboks Ektemannen til Anniken Huitfeldt (Ap) har kjøpt og solgt aksjer, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært utenriksminister.

Huitfeldt fikk i sommer nye opplysninger om ektemannens kjøp og salg av aksjer.

Utenriksdepartementet ba derfor lovavdelingen i Justisdepartementet om å vurdere saken.

Ifølge lovavdelingen har ikke utenriksministeren oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter. Som leder av Utenriksdepartementet (UD) og som medlem av regjeringen vil hennes manns eierinteresser lett føre til inhabilitet. Hun skulle ha gjort mer for å forhindre at hun havnet i en slik situasjon.

Basert på svaret fra lovavdelingen er det grunn til å tro at utenriksministeren har vært inhabil i flere saker. Derfor legger hun til grunn at hun har vært inhabil i flere saker mens hun har vært utenriksminister, ifølge UD.

Lovavdelingen finner likevel at avgjørelser hun har fattet, både i Utenriksdepartementet og i regjeringen, vil være gyldige fordi hun ikke har hatt kunnskap om ektemannens aksjer, ifølge UD.

Huitfeldt sier hun ønsker full åpenhet og beklager dypt hun har gjort feil vurderinger. (Kilde: Utenriksdepartementet)

Lysbakken er sykmeldt, og SV-nestleder Fylkesnes kommenterer på partiets vegne.

– For Huitfeldts del er det for tidlig å slå fast det samme. Men vi håndterer sakene på samme måte. Det var først etter at Brenna hadde redegjort for komiteen og svart på alle spørsmål, at vi konkluderte, sier han.

Så langt har kun Miljøpartiet De Grønne slått fast at saken er så alvorlig at Anniken Huitfeldt bør trekke seg som utenriksminister og medlem av regjeringen. Men flere partier var ute med ramsalt kritikk, også av statsministeren.

Huitfeldt lovte i går full åpenhet og samarbeid om å opplyse saken best mulig.

– Jeg ønsker full åpenhet og jeg ønsker å rydde opp. Jeg beklager dypt at jeg har gjort feil vurderinger. Og jeg tar fullt ansvar for denne situasjonen, sa hun i en pressemelding.

Kan kartlegge ektefeller

Fylkesnes utelukker ikke at kontrollkomiteen vil henvende seg til regjeringsapparatet med spørsmål om andre statsråders ektefeller, samboere eller «nærstående» har eid, kjøpt eller solgt aksjer i perioden som har gått siden regjeringsskiftet i 2021.

– Vi må finne svar på to hovedspørsmål: Hva har skjedd og hva bør gjøres, sier SV-toppen.

Rødt og SV er blant dem som har krevd nye og strengere regler for toppolitikeres handel med aksjer. I går slo Støre fast at håndboka for politisk ledelse blir utvidet med 13 sider.

Hvis politikerne har aksjer når de tiltrer, kan de nå velge mellom å selge dem, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene. I håndboka blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.

– Vi må fra Stortingets side vurdere disse retningslinjene på egen hånd og se om de må utvikles ytterligere, sier Fylkesnes.

Høring i november

I går ble det klart at Huitfeldts sak blir del av det større habilitetskomplekset som kontrollkomiteen allerede er i gang med å behandle.

Etter Brenna, Trettebergstuen og Borten Moe har Stortinget altså fått en fjerde sak å se nærmere på.

Anniken Huitfeldt hevder selv hun ikke har kjent til mannens aksjekjøp, og at inhabiliteten dermed ikke har påvirket saker i regjeringen.

Stortingets kontroll- og konstisjonskomité Ekspander/minimer faktaboks Stortingets «vaktbikkje» som skal føre kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører Stortingets vedtak.

Komiteen kan også foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk stemmer overens med Stortingets vedtak og intensjoner.

Komiteen har nå besluttet å granske alle sommerens habilitetssaker i en egen sak i høst.

En slik granskning kan ende med kritikk av statsråder eller mistillit.

Kontrollkomiteen ledes i dag av Høyres Peter Frølich. Grunde Almeland er saksordfører og leder dermed arbeidet med habilitetssakene. (Kilde: Stortinget/NRK)

Saksordfører Grunde Almeland fra Venstre mener det er et helt sentralt poeng at Huitfeldt kjente til at ektemannen eide enkeltaksjer – men unnlot å spørre hvilke selskaper han investerte i.

– Anniken Huitfeldt visste at hennes manns aksjeeierskap kunne påvirke hennes habilitet, da burde hun også skjønt at det var viktig å spørre om hvilke aksjer mannen eide, sier Almeland.

Kontrollkomiteen har ikke planlagt noe nytt møte før valget. Det planlegges for kontrollhøring 7. november, men første steg blir å avvente svarene fra statsminister Jonas Gahr Støre på 17 komiteens spørsmål om saken.

Han har frist til å svare i morgen.