Onsdag ble det kjent at Ola Petter Flem, mannen til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i rundt 40 selskaper fra hun ble utnevnt til utenriksminister.

Blant selskapene er Kongsberg Gruppen, flyselskapet Norwegian og flere lakseselskaper.

Huitfeldt er tydelig på at hun ikke har delt «informasjon som har betydning» men sin mann.

– Dette er det jo straffbart å snakke om. Så det er klart at jeg ikke gjør det, sier Huitfeldt i NRKs Politisk kvarter torsdag morgen.

– Vi diskuterer jo det som er på nyhetene. Ta et eksempel da. Da jeg visste at det skulle innføres lakseskatt, så snakker jeg ikke med noen om det den måneden jeg sitter på informasjonen, før dette blir offentlig.

Kan snakke for høyt i telefonen

Morten Kinander er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

Han sier at det ikke er noen grunn til å tvile på at Huitfeldt er veldig forsiktig med innsideinformasjon.

Morten Kinander, professor og instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Bedriftsøkonomisk Institutt, BI.

– Men det som fort kan skje er at man utveksler innsideinformasjon helt ubevisst eller uforvarende, sier han og viser til et eksempel:

– Dere skal for eksempel bestille ferie sammen, og e-posten står åpen. Der står det noe om en konsesjonsrunde om lakseoppdrett. Eller det som raskt kan skje er at den ene snakker litt for høyt i telefonen, selv om man går inn på et eget rom, sånn at den andre hører og skjønner hva det er snakk om.

Uvitende inhabil Anniken Huitfeldt har brutt regjeringens habilitetsregler. Selv om hennes manns aksjekjøp har vært ukjent for henne, har hun selv ikke etterlevd ansvaret for å skaffe seg all kunnskap som kan påvirke hennes habilitet. Det er hun selv som, rett nok for sent, har bragt frem denne informasjonen og gitt den til embetsverket, statsministeren og pressen. Både hun selv om statsministeren mener hun kan fortsette i jobben som utenriksminister. Det er krevende å forstå hvordan Huitfeldt ikke selv fra første dag avkrevde sin mann en liste over enkeltaksjene. Det virker som om ektemannen har ønsket å ha vanntette skott mellom utenriksministeren og egne investeringer for å unngå habilitetsproblemer. Det er en feil oppfatning av regelverket. Utenriksministeren må vite, for å kunne handle i tråd med regelverket. Å nekte henne kunnskap er å gjøre situasjonen verre, ikke bedre, selv om det gjøres i god tro. Siden dette langt fra er den første habilitetssaken for regjeringen Støre, blir saken mer alvorlig enn seg selv. Den underbygger inntrykket av et kulturproblem og for liten bevissthet rundt regelverket. Derfor er dette en ripe i lakken for flere enn Huitfeldt. Også statsministeren, partiet og regjeringen som helhet rammes. Derfor er det usedvanlig viktig at denne saken blir en del av kontrollkomiteens gjennomgang av hvordan denne og tidligere regjeringer arbeider med habilitet. Huitfeldt har ikke selv kunnet berike seg på kunnskapen hun ikke har hatt. Det skiller saken fra Ola Borten Moe som potensielt kunne utnytte kunnskap til egen vinning. Hun har ikke kunnet vite om sine bindinger, det skiller saken fra sakene til Brenna og Trettebergstuen som visste om sine direkte og indirekte bindinger. At alle habilitetssakene er ulike, styrker inntrykket av at den totale bevisstheten rundt habilitetssaker er for dårlig. Det kan også være tilfellet i tidligere regjeringer. Det er riktig at Kontrollkomiteen også ser på dette. At Arbeiderpartiet får nok en habilitetssak i den viktige valgkampinnspurten er ekstra ødeleggende. Potensielt ødelegger det for mulighetene til helt uskyldige lokalpolitikere som mister posisjoner og makt i sin lokale hverdag langt unna regjeringens innerste sirkler.

– Jeg er forsiktig uansett

Huitfeldt er helt sikker på at hun ikke uforvarende har gitt mannen sin informasjon, ved at hun for eksempel har snakket i telefonen om konkrete selskaper eller saker.

– Det er én type selskaper som ligger på mitt bord, som for eksempel selskaper knyttet til våpeneksport. Det er saker som jeg behandler daglig. Saker om våpeneksport snakker jeg ikke om på telefonen.

– Det er jo også av hensyn til etterretning. Så jeg er helt sikker på at han ikke kan ha overhørt noen form for informasjon på de områdene som ligger på mitt bord, legger Huitfeldt til.

Når det gjelder informasjon om de andre selskapene, sier Huitfeldt at det er verken samtaler eller papirer som hun tar med seg hjem.

– Det er saker som andre statsråder behandler, sier hun.

– Jeg er forsiktig uansett. Jeg har jo sittet som medlem av regjeringens utenriks- og stortingskomite i 15 år, og daglig håndtert informasjon som ikke kan deles av andre, så jeg er ganske god på å vite hvordan jeg kan snakke om ting i generelle termer, og når jeg går inn i konkrete saker.