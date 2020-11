– Jeg meldte meg ut av KrF fordi partiet ikke er et kristent demokratisk parti lenger, men et kristenkonservativt parti, sier Simen Bondevik.

Bondevik har vært fylkesleder i Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon. Der har han også sittet i sentralstyret, og er partiets eneste folkevalgte i Nordre Follo kommune.

Tidligere i år sa Bondevik nei til stortingsplass fordi han mente partiet beveger seg i feil retning. I dag meldte han seg ut av partiet, nettopp på grunn av det.

– Noe av det som gjorde at jeg meldte meg inn i KrF er slagordet «Et samfunn med plass til alle». Men jeg opplever at KrF har sviktet sitt eget slagord, sier Bondevik.

Han mener at partiet har gått fra sine egne verdier både innen klima, Moria-flyktninger og LHBT-saken.

– Jeg ønsker ikke å være en del av et parti som svikter klimastreikerne, som svikter barna i Moria og som svikter LHBT-personer.

KrF leder Kjell Ingolf Ropstad hadde ikke anledning til kommentere utmeldelsen i kveld.

Tatt et skritt til høyre

Simen Bondevik menere at partiet har blitt et kristent konservativt parti og tatt et skritt til høyre.

– Før så kjempet KrF for en anstendig samfunnsdebatt. Nå opplever jeg at man i stedet for å ta et oppgjør med den type retorikk vi har sett fra Listhaug, så legger man seg på samme linje.

Bondevik mener han ikke lengre ønsker å være med på den retningen partiet har tatt etter at Knut Arild Hareide trakk seg som leder i partiet. Han meldte seg inn i partiet som 13-åring i 2013.

Etter at KrF valgte å gå inn i et regjeringssamarbeid med Høyre, Venstre og Frp, vurderte Bondevik å slutte i partiet.

– Jeg vurderte å melde meg ut etter retningsvalget. Hvor KrF valgte Sylvi Listhaug foran Knut Arild Hareide. Men jeg valgte å bli med videre å kjempe for de sakene jeg tror på. Nå opplever jeg at KrF har utviklet seg i helt gal retning, sier han.

Simen Bondevik sier at det politiske engasjementet hans er like stort som det alltid har vært. Nå ønsker han å avslutte forholdet til KrF på en ryddig måte, før han går over til noe nytt.