Sexologer om reseptfri Viagra: – En stiv pris for ereksjon

Fra og med neste år kan en fritt kjøpe Viagra over disk på apotek, uten konsultasjon med lege.

Tanken er å gjøre legemiddelet for ereksjonsproblemer lettere tilgjengelig og redusere illegal omsetning av Viagra på internett.

En dårlig ide, mener Tore Holte Follestad, leder i Norsk forening for klinisk sexologi:

– Ordningen kan få fatale følger for liv og helse. Viagra er et legemiddel med mange bivirkninger, så det er svært viktig at man har med seg fastlegen på laget.

Fastlege vil ikke bli informert om bruk av Viagra og bruken vil heller ikke legge seg i kjernejournalen til pasienten. Legen er derfor avhengig av at pasienten selv forteller om at han bruker legemiddelet.

– Kombinerer man Viagra med andre typer medisiner, kan man få alvorlige hjerte- og karsykdommer. Det kan potensielt være dødelig, sier Follestad.

Tore Holte Follestad mener regjeringen bør ombestemme seg vedrørende avgjørelsen om at legemiddelet Viagra skal fås kjøpt reseptfritt. Foto: Privat

Follestad er sterkt kritisk til at det er apotekansatte som skal veilede personer med ereksjonsproblemer.

– Vi kan ikke forestå hvordan de skal få hjelpen de trenger av mennesker som ikke har sexologisk kompetanse eller erfaring med å snakke med pasienter. Det har tross alt en fastlege.

– Må være lov å ombestemme seg

For å få utdelt Viagra på apoteket, må man først svare nei på flere spørsmål om egen helse og eventuell bruk av andre legemidler og rusmidler.

Det stilles ingen spørsmål om hvorvidt ereksjonsproblemene skyldes andre årsaker enn somatisk sykdom.

Foto: Statens legemiddelverk

Ifølge tall fra Reseptregisteret har potensmidler blant menn i alderen 15–29 år økt kraftig de siste ti årene.

– Svært mange unge menn under 40 år har sjelden behov for Viagra. Det vi ser, er at de heller har behov for sexologisk kompetanse der man gjennom samtaleterapi kan få gjort noe med plagene. Da synes vi det er helt feil å få unge menn til å kjøpe en dyr pille som i beste fall har en kortvarig effekt.

– Hva mener dere regjeringen bør gjøre?

– Det må være lov å ombestemme seg. Så bør det også bli en større satsing på sexologisk kompetanse, sier Follestad og tilføyer;

– Hvis det er sånn at man skal få Viagra reseptfritt, så ser jeg ingen grunn til at kvinner ikke skal få tilbud om reseptfri hormonell prevensjon. Det er en avgjørelse et apotek godt kunne tatt sammenliknet med Viagra.