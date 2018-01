Bruken av potensmidler blant menn i alderen 15–29 år har økt kraftig de siste ti årene. Det viser tall NRK har hentet fra Reseptregisteret.

– Jeg tror økningen først og fremst skyldes lavere terskel for å be om hjelp, sier Fagdirektøren i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

– Positiv utvikling

I aldersgruppen 15–19 år har det fra 2006 til 2016 vært en økning på 94 prosent i antall unge menn som får resept på potensmidler, viser tall fra Reseptregisteret.

Blant de mellom 20–24 år er økningen på 88 prosent, mens det er 52 prosent økning i aldersgruppen 25–29 år.

Legemiddelverkets direktør Steinar Madsen mener økningen viser en positiv tendens i at flere tør å be om hjelp. Foto: Statens legemiddelverk

Steinar Madsen tror det er positivt at flere unge menn får behandling enn tidligere.

– Det vil være menn i alle aldre som har ereksjonsproblemer, men hos yngre kan det blant annet skyldes nerveskader, diabetes, hormonsykdommer, misdannelser og legemidler. Tallene viser at flere får hjelp, sier Madsen.

Direktøren presiserer at han ikke tror norske leger skriver ut midlene uten medisinsk grunn.

– Kan være et resultat av dopingbruk

Lederen for foreningen for allmennmedisin, Petter Brelin, frykter økningen kan være et resultat av steroide-bruk blant unge menn som fører til impotens.

– Men jeg er usikker. Unge menn skal normalt ikke trenge slik type medisin. De kan unntaksvis brukes til kortvarig behandling for å styrke selvtilliten og gi dem en bekreftelse, sier Brelin.

Han presiserer at tallene, til tross for en voldsom økning, er små.

DOPINGBRUK: At flere unge menn bruker potensmidler, kan være et resultat av dopingbruk, tror lederen for foreningen for allmennmedisin. Foto: ANDERS LEINES / NRK

– Mange skjuler Viagra for partner

– Jeg er ikke positiv til å gi unge menn Viagra, det er viktigere å snakke om sårbarheten og hvordan problemet har oppstått, sier androlog Ken Purvis til NRK.

Purvis har lang erfaring med å hjelpe menn med ereksjonsproblemer og er redd mange kan bli avhengige av potensmidler.

PORNOGRAFI: Lege Kenneth Purvis tror økningen av potensmidler blant unge menn blant annet kommer av eksponeringen for pornografi i samfunnet.

– Dersom du begynner når du er ung med disse legemidlene, føler mange at de må fortsette fordi et normalt samleie ikke lever opp til forventningene. I mange situasjoner skjuler også mennene at de bruker Viagra overfor partner, det gjør det enda vanskeligere å slutte: de bli psykiske avhengige. Det er et stort problem.

Til daglig jobber Purvis med helsetilstander spesifikt knyttet opp mot menns biologi som androlog. Legen tror en av årsakene til økningen er større fokus på tilfeldig sex i samfunnet enn tidligere.

– Det er plutselig blitt en voldsom eksponering av porno, det gir både jenter og gutter komplekser. En høy prosentandel av alle gutter som kommer hit med ereksjonsproblemer i 20–30-årsalderen, har enten komplekser etter å ha blitt mobbet eller så har de en far som ikke har vært noen støtte for dem ved 10–14-årsalderen.

«Hvem vil gi Viagra til en 16-åring?»

På nettstedet ung.no, som er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), kommer det ukentlig inn spørsmål fra gutter og unge menn om bruk av potensmidler:

«Hei. Jeg lurer på hvem er det som gir ut resept på Viagra og vil dem gi det ut til en 16-åring?», spør «Gutt 16».

« ... i går så skulle eg ha sex med ei jente jeg liker veldig godt, når vi skulle ha sex så forsvant ereksjonen med ein gang, Koffor skjer dette med meg, kan jeg kjøpe Viagra eller lignende? Plz hjelp meg, er i nøden», skriver «Gutt 17».

«Hei jeg er skikkelig oppgitt. Er aldri tennt. Ikke engang når jeg ser porno. Har vært slik ett år nå (...) Begyner å bli redd jeg aldri får tilbake sexlysten og føler derfor jeg ikke kan date jenter. Finnes det noe legemidler som kan hjelpe?» spør «Gutt 20».

AVHENGIGHETSSKAPENDE: Kenneth Purvis sier at unge menn som skjuler Viagra-bruk for partneren sin kan bli avhengige. Foto: Ho / AFP

Viagra i lommen

Kenneth Purvis understreker at det ligger sammensatte årsaker bak bruk av Viagra.

– For det første har vi en ny generasjon gutter som ikke har noen sterk farsfigur og mange har en sårbar maskulin identitet. For det andre er kvinner i dag veldig sterke og mange forventer mye. Mange gutter forteller meg at de ikke tør å gå på byen uten Viagra i lommen, fordi jenter har klare forventninger om å ikke kaste bort en kveld på gutter med svak ereksjon. For det tredje har det en smitteeffekt blant kompiser, forteller Purvis.