Viagra blir reseptfritt – og truleg dyrare

– Vi har store problem med ulovleg import og kjøp på nett. I tillegg er det eit produkt og terapiområde som framleis er tabu for mange, seier stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland (H).

Steinar Stensland er stortingsrepresentant for Høgre. Foto: Thomas Halleland / NRK

Han peikar på at pasientar med potensproblem ofte synest det er vanskeleg å snakke om det.

– No gjer vi det lettare å få hjelp, seier Stensland.

Han var saksordførar då Stortinget opna for å fjerne reseptplikta på enkelte medisinar. Den nye ordninga blir kalla «reseptfri medisin med rettleiing».

Denne sjekklista må Viagra-kjøparen fylle ut. Foto: Statens legemiddelverk

Skal ein ha medisinar i denne ordninga, slepp ein altså å gå til legen for å få resept, men kan gå rett til apoteket. Der må ein få obligatorisk rettleiing og fylle ut ei sjekkliste om eiga helse.

Dersom ein til dømes har hatt hjarteinfarkt eller slag det siste halvåret, kjem det beskjed om å snakke med legen før ein bruker pillene.

– Dette kan gjere det lettare for folk å få tak i enkelte legemiddel, og gi betre tilgang og gjere det lettare for folk som vegrar seg for å gå til lege, seier Stensland.

Reseptfri medisin med rettleiing Ekspandér faktaboks Ein ny type reseptklasse der kunden får obligatorisk rettleiing på apoteket ved kjøp. Dette skal redusere faren for feilbruk og biverknadar. Ved å gjere legemiddel reseptfritt, slepp ein gå via legen før ein hentar legemiddelet på apoteket. Det skal gjere det lettare å ta vare på eigen helse. I tillegg kan det avlaste fastlegane og betre nytte kompetansen til farmasøytane. Eit av måla er å hindre ulovleg og farleg nettkjøp av legemiddel. Det første legemiddelet i ordninga er Viagra Reseptfri. Fleire legemiddel kan bli reseptfrie i framtida, men det vil forutsette rettleiing i apoteket. Legemiddelfirma må sjølve ta initiativ og søke om å gjere legemiddel reseptfrie. Det er Legemiddelverket som så vurderer søknaden. Kjelde: Statens legemiddelverk, stortinget.no

Viagra først ut

Det er legemiddelfirmaa sjølve som må søke om å få produkta sine inn i ordninga. Så vedtek Legemiddelverket om middelet er eigna for dette.

Først ut som reseptfritt middel er altså Viagra, eit av fleire produktnamn på legemiddelet sildenafil, som hjelper personar med potensproblem.

Legemiddelverket har godkjent sal av pakkar på inntil åtte tablettar med Viagra. Det er førebels uklart om firmaet vil selje pakkar på fire eller åtte tablettar.

Medisinen kan bli dyrare

Ein bakdel er at prisen på potensmiddelet kan komme til å gå opp.

– Eg er nokså sikker på at det blir ganske mykje dyrare viss du ser på praksis i dag, seier Roar Dyrkorn.

Spesialist Roar Dyrkorn er bekymra for at Viagra blir reseptfritt. Foto: Marius Tvinnereim

Han er spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakolog, og leiar i Norsk forening for allmennmedisin sin referansegruppe for medisinbruk.

For når resepten forsvinn, kan apoteka fastsette prisen sjølv.

Legemiddelverket stadfester overfor NRK at all erfaring tilseier at produkt blir betydeleg dyrare. Det blir imidlertid fortsatt mulig å få Viagra på resept, til samme pris som i dag.

Fryktar biverknadar

Den nye reseptfrie ordninga er heller ikkje heilt problemfri, ifølgje Dyrkorn.

Han er bekymra for at fastlegen ikkje får vite om ein pasient har kjøpt Viagra, med mindre pasienten fortel det sjølv.

– Når pasienten har fått noko på apoteket som legen ikkje veit om, då kan legen skrive ut medisin som er i konflikt med det pasienten har fått anonymt på apoteket, seier Dyrkorn.

Både antibiotika og tablettar mot syreplager kan føre til kraftige biverknadar av Viagra, påpeikar spesialisten.

Åtvarar mot falske produkt

Legemiddelverket erkjenner at dette er ei ulempe, men peikar på at det også kan gjelde annan reseptfri medisin.

Stensland ser ingen ulemper med ordninga og meiner det beste er at også fleire andre legemiddel kan bli reseptfrie, slik at folk slepp å gå til lege for å få tak i dei.

– Dei største uhella med Viagra er dei som kjøper produkt frå falske nettstadar, falske produkt og produkt som ikkje har same kvalitet som gjennom ein leverandør. Den store risikoen her, er nettsal frå utlandet, seier han.

Potenspiller som er beslaglagt i tollen. Foto: Tollvesenet

Det er førebels ikkje komme inn fleire søknadar frå legemiddelprodusentar om å få legemiddel med i den reseptfrie ordninga, men Dyrkorn trur dei vil komme.

– Eg trur Viagra kan vere ein fantastisk prøvestein for industrien, fordi det er kanskje eit av dei minst problematiske medikamenta å ta inn i ordninga, seier han.