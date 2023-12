Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at den økonomiske aktiviteten avtar til vinteren. Lønnsveksten ventes å bli lavere i året som kommer enn i 2023.

Om Norges Banks regionale nettverk Ekspander/minimer faktaboks Fire ganger i året intervjuer Norges Bank ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Nettverket er med på å styrke analysene som ligger til grunn for Norges Banks pengepolitiske beslutninger.

Informasjonen fra nettverket har vist seg å gi en god indikasjon på utviklingen i norsk økonomi over tid.

Den direkte kontakten med lederne gjør det mulig å hente inn informasjon som ikke dekkes av statistikk eller fanges opp i et spørreskjema.

Både kvalitativ og kvantitativ informasjon fra nettverket brukes aktivt i analyse- og prognosearbeidet i Norges Bank.

Rapportene sendes til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i forkant av pengepolitiske beslutninger.

– Klart svakere enn Norges Bank ventet

Handelsbanken Markets skriver i en markedsoppdatering at rapporten tyder på at Norge nå står på randen av en teknisk resesjon.

Meglerhuset mener tallene støtter synet på at det nå ikke kommer noe nytt rentehopp neste uke.

– Det er klart svakere vekstutsikter og lønnsutsikter enn det Norges Bank har sett for seg. Banken kan nå føle seg sikrere på at prisveksten er på vei ned, sier Marius Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken mener ferske tall fra sentralbanken gjør at banken kan være sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Sikker er jeg aldri, men vi mener at Norges Bank nå vil holde renta uendret, sier han.

Spår at sentralbanken holder igjen

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB skriver i en melding til NRK at også analytikerne i markets nå venter uendret rente til uka.

Hun sier at markedet nå priser inn en sannsynlighet for renteheving til uka på om lag en tredel. Dermed er sannsynligheten for uendret rente rundt to tredeler, slik markedet ser det nå.

Også analytikerne i Nordea spår nå at Norges Bank velger å ikke røre renta, sier seniorstrateg Dane Cekov

– Sentralbanken har vært tålmodig når det gjelder prisveksten og vil ikke kjøle økonomien mer enn nødvendig. Vi tror derfor at Norges Bank holder renta i ro i desember, sier han.

– Bare den svake kronekursen tilsier at styringsrenta kan bli økt i desember, sier Cekov.

En allerede presset bygg- og anleggsnæring venter en tøff vinter, viser intervjuer sentralbanken har gjort med bedriftslederne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Oppgang for Olje- og gass, bygg- og anlegg går en tøff vinter i møte

Sentralbankens intervjuer av bedriftslederne viser at det er store forskjeller mellom næringene.

Oljeleverandørene ser for seg en klar oppgang, mens bedriftene innen bygg- og anlegg venter et betydelig aktivitetsfall.

I bygg- og anleggsnæringen ventes nedgangen å bli sterkere gjennom vinteren. Det er aktiviteten i byggingen av nye boliger og forretningsbygg som ventes å falle mest.

Bedriftene melder om mer ledig kapasitet og mindre rekrutteringsproblemer.

Venter svakere lønnsvekst neste år

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter nullvekst i fjerde kvartal i år, og at aktiviteten avtar på nyåret. Det viser den fjerde rapporten fra nettverket for året.

Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,5 prosent neste år. De melder om at lønnsomheten er svakere i fjerde kvartal enn den var på samme tid i fjor.

Tallene viser at anslagene for lønnsvekst ligger betydelig under det som var sentralbankens anslag i siste pengepolitiske rapport. Der ventet banken at lønningene ville stige 5,2 prosent neste år, vesentlig under det bedriftslederne nå spår.