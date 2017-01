Serveringsbransjen sparer – slik gjør du det samme

Onsdag 4. januar er det avspark for prosjektet «Kutt matsvinn 2020». Det er Norgesgruppen og Matvett som står bak initiativet, og målet er at Norge skal kutte sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020.

– Vi ønsker å berømme dette prosjektet. Vi et glade for at også restaurantbransjen nå skal måle og redusere mengden mat som kastes og håper det kan bidra til økt bevissthet rundt nettopp matsvinn også blant folk, sier politisk rådgiver i Framtiden i våre hender Anne Kari Garberg.

Tusenlapper rett i søpla

En gjennomsnittshusholdning i Norge kaster mat for 5 800 kr hvert år. En gjennomsnittsperson kaster 42,1 kilo per år, altså i underkant av en kilo mat i uka.

– De aller fleste kan spare mye på å gjøre enkle grep som å oppbevare maten riktig, eller å ikke automatisk kaste all mat som er gått ut på dato. At en matvare er best før betyr ikke uspiselig etter, sier Garberg.

Likevel er det ting som kan tyde på at utviklingen går i riktig retning. Ifølge en undersøkelse utført av Østfoldforskning og ForMat er det totale matsvinnet i Norge redusert med 12 prosent per innbygger fra 2010 til 2015. Likevel er vi på ingen måte i mål.

Anne Kari Garberg, politisk rådgiver i Framtiden i våre hender. Foto: Jon Skille Amundsen 2016

– Selv om vi kaster mindre totalt, kaster vi mer av de matvarene som skaper størst klimaavtrykk, som kjøtt og meieriprodukter.

Kan spare millioner

Ifølge initiativtager NorgesGruppen kastes det 355 000 tonn mat i Norge årlig, men dette tallet inkluderer ikke serveringsbransjen. Matsvinn-initiativet skal nå iverksette målinger innen bransjen for å kartlegge hvor mye mat som faktisk går i søpla på hoteller og restauranter rundt i landet.

Og de anslår at det ligger en potensiell årlig besparelse på 360 tonn mat i potten.

Det er liten tvil blant aktørene om at det kan by på en stor økonomisk gevinst, i tillegg til at det er bra for miljøet. Tidligere har Nordic Choice kjørt en kampanje der de blant annet gjorde tallerkenene i buffeten mindre.

– Det førte til at vi reduserte matavfallet med nesten 20 prosent, forteller Director of Sustainability i Nordic Choice Hotels Cathrine Dehli.

– Hadde vi gjort dette på alle våre 190 hoteller hadde vi spart 30 millioner kroner årlig. Det viser hvor mye penger som ligger i å kutte matsvinn, og vi forventer lignende resultater fra dette initiativet, sier Dehli.

Foreløpig er det altså tre aktører som starter initiativet sammen med NorgesGruppen og Matvett, men målet er at halvparten av servicebransjen skal være en del av prosjektet innen 2020.

Fakta om «Kutt Matsvinn 2020» Ekspandér faktaboks Samarbeid mellom NorgesGruppen, Matvett, Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), i tillegg til leverandørene ASKO og Unilever.

Har som mål å redusere matsvinn i landet med 20 prosent.

En treårig avtale som innebærer å måle omfanget av matsvinn hos den enkelte samt bidra til å etablere statistikk på matsvinn fra hotell, restaurant og kantine i Norge.

Initiativtagerne inviterer nå hele bransjen til å bli med.

Les også: Kaster mindre mat