Selvmordsforsker kritisk til pressens dekning av Ari Behns død

1. juledag ble det kjent at kunstneren og forfatteren Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. Dødsfallet har fått mye oppmerksomhet i norske medier.

Forsker, Fredrik Walby, ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) mener at åpenhet om selvmord er bra, men at pressens dekning har vært for unyansert.

KRITISK: Selvmordsforsker Fredrik Walby er kritisk til pressens dekning av Ari Behns død. Foto: Patrick da Silva Saether

– Det er det ensidige, hyllende bildet hvor man bare fokuserer på personens sterke sider. Dette blir et vakuum og man lurer på hva som egentlig skjedde, sier Walby.

Han mener at pressen for ensidig har hyllet og romantisert det som skjedde.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent hele døgnet på telefon: 116123. Også Kirkens SOS kan nås på telefon 22 40 00 40.

Frykter smitteeffekt

Også Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) har reagert på omfanget av mediedekningen.

– Det er problematisk fordi det kan være en smitteeffekt og fordi det blir så stort fokus på hyllesten etter et selvmord. Det har det blitt mye av nå. Det er lystenning og vakre ord, og det er fint på mange måter, men det tar samtidig bort fokuset på at selvmord er en krise man trenger hjelp til å komme ut av, sier generalsekretær, Terese Grøm, i LEVE.

FRYKTER: Generalsekretær Terese Grøm i Leve frykter smitteeffekt etter den massive mediedekningen. Foto: Leve

Redaktørforeningen: – Respektfull og balansert

Leder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg, svarer at man alltid kan diskutere omfanget av dekningen i ettertid, og om pressen klarte å balansere mellom åpenhet og å få frem det tragiske i et selvmord.

– Vi opplever pressens dekning som respektfull og balansert, og mener det er viktig fremover å fokusere på hva som kan forebygge selvmord, sier hun i en uttalelse til NRK.

KAN DISKUTERES: Leder Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening svarer at svarer at man alltid kan diskutere omfanget av dekningen i ettertid. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Roses for å sette ord på smerten

Forsker ved NSSF, Fredrik Walby, roser imidlertid talen til datteren Maud Angelica Behn i bisettelsen. Hun snakket blant annet om farens psykiske problemer.

– Vi vet at du var mye trist, men du sa at du ble bedre. Du må ha holdt ting hemmelig og skjult hvor vondt du hadde det, for ikke å bekymre oss. For du har vært psykisk syk i mange år, og det har vært vanskelig for oss barna, sa 16-åringen i talen.

Hun får skryt for å klare å løfte blikket etter en så vanskelig hendelse og fordi hun satte ord på smerten som selvmord egentlig handler om.

– Det som er viktig er at hun er så mye mer åpen på at selvmordet skjedde i kontekst av en langvarig psykisk lidelse, sier Walby.