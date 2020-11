Selger mer dagligvarer på nett: – Vi har ansatt 300 under koronaperioden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Omsetningen til dagligvarebedriften Kolonial. no har ifølge Munthe-Kaas økt fra litt over en milliard kroner i fjor, til nærmere 2 milliarder i 2020.

Lysglimt i dystre tider

Arbeidsstokken har økt fra 500 til 800 ansatte, både faste og vikarer hos dagligvarebedriften siden starten på koronapandemien i mars.

– Nå selger vi veldig mye av alt. Vi har fått hjelp av at folk må være mye hjemme i denne koronaperioden, men vi så at trenden i økt salg på nett var der også før mars i år, sier Munthe-Kaas.

Foreløpig dekker de Norges tettest befolkede område på østlandet. Ytterpunktene er Lillehammer i nord og Skien-området i vest.

Lada Grimsby jobber i Kolonial.nos eget bakeri. Hun er fra Arkhangelsk i Russland og representerer en av de 40 forskjellige nasjonaliteter som jobber i bedriften.

6,9 prosent ledige

Til sammenligning har ledighetstallene vokst mye under koronaperioden. De siste tallene fra Nav over arbeidsledige i Norge kom den 17. november og viste at det var registrert 194.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

Det var opp med 6000 ledige på en uke, og tilsvarer 6,9 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav.

106.700 personer er registrert som helt ledige. Det tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Norsk handlemønster

Rådgiver i dagligvarebransjen, Erik Fagerlid sier at trenden lenge har vært at netthandel med dagligvarer har gått langsomt.

– Norsk handlemønster er at vi går i butikken fire ganger i uken, vi handler på impuls. Svenskene går to ganger i uken og britene bare en og an halv gang i butikk i uken, sier han.

Erik Fagerlid er rådgiver for dagligvarebransjen. Han sier nordmenn går mer i butikken enn de fleste andre. Foto: Lars Os / NRK

– Men så kom koronapandemien og endret mønsteret vårt. Vi har blitt oppfordret til ikke å gå i butikken og mange er skremt av dette. At veksten i netthandel kommer nå, det er jo bare å forvente, sier Fagerlid.

Liten andel av dagligvarehandelen

Fagerlid sier at norsk dagligvarehandel omsetter for 200 milliarder i året, da blir omsetningen til Kolonial.no som er på 2 milliarder i året en liten andel av det totale.

Coop og Norgesgruppen er sammen med Rema de tre store i bransjen. Meny tilhører Norgesgruppen og dekker et langt større geografisk område enn Kolonial. no. Meny leverer til alle de store byene i Norge. De har også nylig åpnet for netthandel med dagligvarer i Tromsø.

Rema har en liten eierandel i Kolonial.no, og dermed nyter de godt av innkjøpsordningene til en av de tre store.

Meny øker også kraftig

Meny sier de ikke ønsker å oppgi detaljer, men øker antall bestillinger uke for uke.

Meny tror omsettingen i 2020 vil øke med 110 prosent på netthandel i forhold til i fjor. Foto: Michael Johnsen

– Så langt i år har vi en økning i bestillinger på drøye 100 % mot samme periode i fjor. Vi ser en dreining fra yngre nettkunder og barnefamilier over til alle aldersgrupper. Våre faste kunder bestiller oftere enn før, men vi har også fått et betydelig antall nye nettkunder siden mars. Og mange av de nye kundene, er blitt faste kunder, sier Knut Nyløkken, sjef for Menys netthandel.

Coop har også netthandel for dagligvarer. De oppgir at de har en økning på cirka 50 prosent i antall ordre for hjemlevering av dagligvarer de siste to ukene.

Det finnes også en mengde små aktører som driver netthandel av dagligvarer lokalt, det er vanskelig å gi en fullstendig oversikt over alle disse.

