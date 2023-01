Se de spektakulære nye bildene av Melkeveien

Et nytt bilde av et enormt område av Melkeveien viser over tre milliarder stjerner, skyer av gass og støv, og regioner hvor stjerner fødes, skriver CNN.

Det er trolig den største samlingen av himmellegemer fra vår galakse fanget på kamera noensinne. Det dekker likevel bare 6,5 prosent av stjernehimmelen, ifølge Fox Weather.

I to år har Dark Energy-kameraet samlet inn data, som en del av Dark Energy Camera Plane Survey. I denne sammenheng er «survey» en prosess for å ta bilde av et større område av himmelen, ikke bare ett spesifikt himmellegeme.

Her har de zoomet inn på en liten del av Melkeveien, kun et bitte lite utdrag av det gigantiske bildet. Foto: DECaPS2/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA Image processing: M. Zamani & D. de Martin (NSF’s NOIRL / NOIRLa

Kameraet er plassert på det fire meter høye Víctor M. Blanco-teleskopet, ved National Science Foundation Cerro Tololo Inter-American Observatory i Chile.

– Dette er en ganske stor teknisk bragd. Se for deg et gruppebilde av over tre milliarder mennesker hvor man kan gjenkjenne hvert eneste individ, sier Debra Fischer, en direktør ved National Science Foundation.

Det er de som drifter kameraet.

– Astronomer vil granske dette detaljerte portrettet av mer enn tre milliarder stjerner i Melkeveien i flere tiår framover, sier hun.

På denne siden kan også du zoome tett inn på hver piksel.

Og hvis du trenger en pause i hverdagen, ta på deg headset, få denne opp i fullskjerm, og sett av et minutt til å reflektere litt over hvor ufattelig enormt universet vårt er.