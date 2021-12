Satt flere timer innelåst i en buss ved den norske grensa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Signe Vinther skulle ta bussen fra København til Oslo. Det ble mer dramatisk enn hun hadde forestilt seg.

– Klokken 23.30 fikk vi vite av bussjåføren at hun ikke kunne kjøre videre, siden hun hadde jobbet overtid. Vi fikk vite at det ville komme en annen buss å hente oss, forteller Vinther.

Hun er dansk, men har bodd i Norge i over 15 år før hun flytte tilbake til Danmark.

Denne romjula var planen å møte svigerforeldre, kjæreste og venner i Norge.

Det gikk ikke som planlagt.

Testregime

Rundt klokken 20 ankom bussen den norske grensepasseringen ved Svinesund. Der måtte alle testes for korona. Da svarene var klare rundt klokken 23, viste det seg at to av passasjerene hadde testet positivt. De ble hentet av bussen, og Vinther trodde bussen skulle fortsette ferden mot Oslo.

Men da begynte dramaet verken Vinther eller de andre passasjerene hadde forstilt seg.

Det var nemlig nå bussjåføren sa at hennes arbeidsdag var over, låste passasjerene inne på bussen og forsvant.

SKULLE BESØKE Norge: Signe Vinther har bodd 15 år i Norge, men bor til vanlig i København. Planen var å tilbringe romjula i Norge, men bussturen ble ikke helt som planlagt. Foto: Privat

– Vi fikk vite at det ville komme en annen buss å hente oss, men ikke noe om tidspunkt, sier Vinther.

Etter en stund forsøkte folk å komme seg ut.

– Det var folk som prøvde å lete etter knapper for å komme seg ut. Det var det ikke. Den eneste muligheten vi så, hvis vi absolutt måtte komme seg ut, var å knuse rutene med nødhammeren på bussen.

Det ville ikke passasjerene på bussen gjøre. De forsøkte heller å banke på vinduene for å påkalle oppmerksomheten de få gangene de så mennesker i nærheten.

Det ga null respons.

Det ble heller ikke gitt noe informasjon utover at det ville komme en buss etter hvert fra busselskapet VY.

KØ: Det er mye kø på grense ved Svinesund. Grunnen er at alle som kommer inn i landet må ta en test først. Foto: Signe Vinther / Privat

Nå beklager VY hele hendelsen.

– Vi vil følge opp hva de fikk av informasjon om selve reisen, og hva de fikk vite om hvorfor de måtte sitte i bussen. Vi har ikke andre representanter enn sjåførene våre til stede ved grensepassering og dessverre tok det tid før ny buss og sjåfør var på plass, sier Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy.

Ifølge VY må busser stå i lange køer som alle andre fordi det er strenge regler til testing og registrering av innreise ved grensen.

I tillegg blir denne tiden lenger om noen av passasjerene tester positivt.

– Og når flere tester positivt, som på denne turen, tar det ytterligere tid da helsepersonell også skal gjøre nødvendig kartlegging med tanke på smittesporing.

Denne gangen gikk det utover kjøretiden til sjåføren.

Det er også noe av grunnen til at passasjerene ikke kom seg ut av bussen, ifølge Vy.

– Samtidig ønsket ikke de som jobber ved grensepasseringen at disse passasjerene begynte å bevege seg fritt rundt på området. De har mye å holde oversikt over fra før og har ikke anledning til ekstra oppfølging av reisende.

BEKLAGER: Kommunikasjonssjefen i VY, Gina Scholz, beklager hendelsen. De jobber med å finne ut hva som har skjedd. Foto: Pressefoto

Svært uheldig

Signe Vinther har i ettertid fått en e-post der Vy Bus4you der de opplyser at de refunderer billetten, og at hun i tillegg får en tilgodelapp.

Selskapet bekrefter til NRK at det er svært uheldig at folk ble sittende i en buss uten tilgang til mat og vann.

– Dette er svært uheldig og vi beklager til de som ble sittende i bussen. Vi vil også se om det hadde vært mulig å skaffe dem mat og vann på andre måter i og med at det ble ekstra lenge å vente og de ikke kunne forlate bussen, sier Scholz