Samtykker til fire ukers varetekt etter drapet i Lørenskog

– Han er preget, men tar det som har skjedd med fatning. Han har samtykket til varetekt fordi han skjønner at politiet trenger tid til å etterforske og kontrollere de opplysningene han har gitt om sine bevegelser den siste tiden. Det sier mannens forsvarer, Gard Lier.

Fengslingen vil gå som kontorforretning, slik at han ikke møter i retten.

Det var torsdag ettermiddag at fant politiet en kvinne i 30-årene død i en leilighet i et rolig nabolag i Lørenskog.

De kunne raskt konstatere at dødsfallet var mistenkelig, og satte i gang en omfattende etterforskning.

På grunn av den har de konkludert med at de mener kvinnen ble drept:

– De samlede opplysningene gjorde at vi kunne pågripe og sikte en mann i 30-årene for dette, sa politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye fredag.

Fredag kveld sier politiets påtaleansvarlig Marit Aurdal til NRK at mistanken mot mannen er styrka gjennom etterforskninga.

Kriminalteknikere kom til åstedet i går. Politiet gjennomførte både taktiske og tekniske undersøkelser. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Prega og lei seg

Mannens forsvarer Gard Lier sa til NRK på fredag at hans klient nekter straffskyld.

– Han er prega og lei seg av det som har skjedd. For ham har det vært et sjokk, sier Lier.

Forsvareren sier mannen samarbeider med politiet, selv om han nekter for å ha noe med saken å gjøre.

– Han har vært i avhør, og har også samtykka til varetektsfengsling, sier Lier.

Hatt et kjæresteforhold

Mannen, som er norsk statsborger, ble pågrepet på sitt bosted i Innlandet av lokalt politi. Pågripelsen foregikk uten dramatikk.

Det var Romerikes Blad som meldte pågripelsen først.

Det skal være en relasjon mellom den siktede og den drepte kvinnen.

Ifølge politiet forteller siktede at de to har hatt et kjæresteforhold.

– De har kjent hverandre i noen måneder forut for hendelsen, sier politiadvokat Marit Aurdal.

Uenige om besøk

NRK får opplyst at siktede skal ha vært på besøk hos kvinnen i leiligheten hennes på Lørenskog i dagene før drapet.

Men hans forsvarer Lier sier det ikke samsvarer med siktedes forklaring.

– Han mener han har gitt opplysninger om hvor han har vært de siste dagene, sier han.

Bak denne døren ble kvinnen funnet død torsdag ettermiddag. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Foreløpig ukjent dødsårsak

– Det er for tidlig å si noe om dødsårsaken. Det er noe vi jobber med å avklare, sa Lars Reinholdt-Østbye fredag ettermiddag.

Fredag kveld har politiet fortsatt ikke fått avklart dødsårsaken.

Kvinnen er fremdeles ikke formelt identifisert, og er foreløpig ikke blitt obdusert.

– Vi har nå en rekke oppgaver som skal løses i forbindelse med videre etterforskning, og alle ressursene vi har tilgjengelige er på saken. Vi jobber for fullt, sier politiinspektøren.

Det var en privatperson som fant kvinnen og varsla politiet, opplyser de fredag kveld. Denne personen er ikke mistenkt for å ha noe med saken å gjøre.