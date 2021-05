Mann pågrepet og siktet for drapet på Bård (33)

Politiet har siden 20. april lett etter mulige drapsmenn etter en Lanes ble skutt på åpen gate på Kilen industriområde i Tønsberg.

Tirsdag kveld ble en mann pågrepet uten dramatikk i Drammensområdet.

Politiet mener at mannen som ble pågrepet tirsdag er samme person som vises på overvåkingsvideoen som tidligere er frigitt, men ønsker ikke å kommentere om de mener at dette er samme person som avfyrte skuddene mot Lanes.

Mannen er nå siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Kontroll på gjerningspersoner

– Vi mener derimot at vi nå har kontroll på de sentrale gjerningspersonene i saken, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen. Han vil likevel ikke utelukke at det kan komme ytterligere pågripelser.

Den pågrepne mannen er ikke en av de som tidligere har vært pågrepet i forbindelse med bilbrannen på Sem utenfor Tønsberg.

– Selv om vi har gått til en pågripelse i dag etterforsker vi fremdeles saken bredt, sier Borg Johannessen.

Politiet jobber fortsatt med gjennomgang av video, vitneavhør, oppfølging av tips og andre løpende oppgaver.

ETTERLYST: Politiet ba torsdag om tips hvis noen har sett mannen på bildet tirsdag kveld i området Kilen i Tønsberg. Foto: Politiet

Siktet

En 31-år gammel mann er også siktet i saken. Hans bil ble funnet utbrent på Sem, noen kilometer utenfor Tønsberg, noen timer etter at Bård Lanes var skutt.

Politiet har foreløpig ikke fortalt hva de mener 31-åringens rolle i saken er.

– Han stiller seg helt uforstående til siktelsen. Etter råd fra meg har han foreløpig valgt å ikke forklare seg for politiet, sa hans forsvarer, Simen Tveten, til NRK.

NRK vet at han er dømt flere ganger tidligere. Blant annet for å ha mengder med ulovlige våpen og for salg og oppbevaring av narkotika.

Fredag ble han varetektsfengslet i fire uker i Tønsberg tingrett. De to første ukene må han sitte i full isolasjon.