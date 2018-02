Ruter etterforskes for falsk anklage mot 19-åring

I høst fortalte NRK historien om 19 år gamle Sigurd Skåre som ble anmeldt av Ruter etter at han laget en app som gjorde det mulig å dele elektroniske billetter når du ikke bruker dem selv.

– Falsk anklage

– Hvis jeg kjøper et månedskort på papir er det ingen, – ikke engang Ruter, som hadde reagert på at jeg lånte det ut til noen andre. Jeg har muliggjort at man også kan låne bort elektroniske billettene uten fysisk å måtte gi bort telefonen sin, fortalte 19-åringen til NRK i oktober.

DATAKYNDIG: 19 år gamle Sigurd Skåre ville gjøre det mulig for søsteren å låne månedskortet hans – det endte med anmeldelse fra Ruter.

På Ruter sine sider står det: «Alle våre billetter er upersonlige, så du kan dele billetten med andre når du ikke bruker den selv.»

Etter å ha blitt anmeldt for dokumentforfalskning av mektige Ruter, la Sigurd ned appen.

Politiet konkluderte imidlertid med at det ikke hadde skjedd noe straffbart og henla saken. Ruter klaget på henleggelsen, – og plutselig ble situasjonen snudd på hodet.

– Ruter har vært inne til avhør fordi det er opprettet en sak på falsk anklage der Ruter har status som mistenkte, forteller Mathias Emil Hager, politiadvokat i Øst politidistrikt.

LÅNE BORT: Sigurd Skåre lagde en applikasjon som muliggjorde å låne bort billetter til venner når man selv ikke brukte dem. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– En glipp

I klagen til politiet viser Ruter til et vedlegg med billettvilkår, men unngikk å fortelle at vilkårene var blitt endret siden de anmeldte Sigurd.

– Politiet er av den oppfatning av at det er gitt gale opplysninger av Ruter til politiet, det ser vi selvfølgelig veldig alvorlig på, forteller Hager.

ALVORLIG: Politiet ser alvorlig på at Ruter har gitt falske opplysninger da de klaget på henleggelsen mot 19-åringen.

Ruter erkjenner at de har gjort en feil, men mener det kun er snakk om en glipp fra deres side.

– Vi har gjort en feil i forbindelse med at vi klaget på politiets henleggelse av vår anmeldelse, vi levert inn feil dokument og det beklager vi. Dette er en feil som ikke var tilsiktet fra vår side. Nå skal politiet etterforske saken, så får vi bare avvente, sier Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter.

EN GLIPP: Kommunikasjonssjef i Ruter, Sofie Bruun, forteller at det ikke var en tilsiktet feil, men en glipp at de sendte feil dokument.

– Har dere ikke kontroll på deres egne billettvilkår?

– Det som skjedde var at vi skulle sende med et word-dokument fra mai, men ved en glipp la vi ved et word-dokument fra august og der var det skjedd en endring i mellomtiden, opplyser Bruun.

– Ruter prøver å ødelegge livet til en 19-åring

Den forklaringen kjøper ikke 19-åringens advokat.

– Dette er ikke en glipp. De har forfalsket og fabrikkert bevis i et forsøk på å få ham dømt, det er hårreisende. Det er ikke akseptabelt at en så stor og viktig aktør i Norge bøller med en 19-åring, og ødelegger livet hans på den måten de forsøker å gjøre, sier forsvarer Farooq Ansari til NRK.

BØLLER: At en så stor aktør som Ruter bøller med en 19-åring og forsøker å ødelegge livet han er hårreisende, synes 19-åringens forsvarer Farooq Ansari.

– Det er ikke riktig, vi har rett og slett lest for dårlig korrektur på at vi sendte ved de riktige vedleggene. Denne feilen har ikke påvirket Ruters avgjørelse om å klage på henleggelsen av saken, svarer Bruun på advokatens anklage.

Falsk anklage har en strafferamme på tre års fengsel, men siden Ruter er et selskap risikerer de kun bøter. Det er ventet at en avgjørelse i saken vil komme i løpet av måneden.

Etter flere runder har altså politiet igjen konkludert med at den datakyndige 19-åringen ikke har gjort noe straffbart.