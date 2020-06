Ruter bekymret for smittevernet etter hektisk pinsehelg 

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sol og varme har ført til svært stor trafikk til Oslos utfartssteder de siste dagene. Nå er Ruter bekymret fordi mange ikke bryr seg om det anbefalte avstandsrådet på en meter.

– Ruter er bekymret for at de tiltakene som er satt i gang for å overholde anbefalingene om en meters avstand, ikke alltid fungerer, sier pressevakt hos Ruter, Sofie Bruun.

Ruter har ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo, og nylig reduserte de kapasiteten om bord på busser, trikker, T-baner og båter av smittevernshensyn.

Erfaringene er imidlertid at dette ikke blir respektert av passasjerene når kjøretøyene fylles opp.

– På noen linjer er det flere reisende som ikke overholder regelen om avstand. Vi har også fått tilbakemeldinger på at bussene blir for fulle, og da særlig i pinsen på linjer til de populære utfartsstedene. Særlig på linje 30 til og fra Huk var det stor trengsel, forteller Bruun.

REDUSERT KAPASITET: Ruter kjører med færre seter enn vanlig på grunn av smittevern. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Følger nøye med

Smitteutviklingen i Norge den siste tiden har vært svært positiv.

Helsedirektoratet la likevel fram en rapport nylig som fortalte om dårligere oppslutning om smitteverntiltakene blant hele befolkningen. Ikke bare i Oslo.

Det gjaldt særlig rådet om å holde avstand i butikker, på serveringssteder og i parker.

Folkehelseinstituttet mener dette kan være noen av årsakene:

Folk kan oppfatte trusselbildet som mindre alvorlig nå enn da tiltakene ble innført. Mange kan tolke lettelsen i noen tiltak som et signal om at faren er over.

Tiltakene har virket en stund, og folk begynner derfor å gå lei.

Avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Helene G. Berger, bekrefter inntrykket av at folk tar lettere på det nå. Hun forteller at det har vært svært mye folk ute i Oslos parker og mest populære utfartssteder de siste dagene.

– Vi ser at folk er ganske flinke til å overholde avstand mellom grupper, men vi har ingen mulighet til å kontrollere hvem som er i gruppene. Bymiljøetaten har heller ikke myndighet til å be folk om å spre seg, så da må eventuelt politiet tilkalles.

– Vi følger nøye med på situasjonen og vurderer fortløpende tiltak i samråd med kommuneoverlegen, forteller hun.

BEVILLING: Skjenkestedene kan skjenke øl igjen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Mest problematisk

Varmen har også ført til stor trafikk ved Oslos skjenkesteder, som har fått tilbake ølserveringen.

Direktør Gunnhild Haugen i Næringsetaten forteller at hovedinntrykket etter gjenåpningen av kranene fortsatt er positivt, til tross for visse utfordringer.

– Både innehavere og ansatte tar smittevernet på alvor, og har i stor grad forsøkt å sikre både gjestene og de ansatte mot smitte.

– Det er avstandskravet på én meter mellom gjestene som er mest problematisk, forteller hun til NRK.

Siden ølkranene åpnet igjen i Oslo er ett skjenkested blitt stengt på grunn av brudd på smittevernreglene. Det har også kommet rapporter om grove brudd på smittevernreglene på åtte steder.

POPULÆRT: Sørenga er et populært utfartssted i Oslo. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Må holde avstand

Et av de mest populære utfartsstedene i Oslo sentrum er Sørenga, som ligger i nærheten av Barcode-komplekset.

Der har kommunen utplassert vektere for å sikre at det ikke er mer enn 200 badegjester på den populære badebryggen. På bryggeområdet ellers har det i perioder vært vanskelig å overholde bestemmelsen om en meters avstand i pinsen.

– Vår klare oppfordring til folk er at selv om det er sommer og fint vær så må de sørge for å holde avstand til andre, og gjerne dra til steder som er mindre overfylt. Ikke dra til Sørenga, men oppsøk andre badesteder der det er mindre folk, sier Berger.

Bruun forteller at Ruter hele tiden forsøker å sette inn det de kan av ekstra kapasitet, der dette er mulig.

– Og vi vil fortsette å oppfordre publikum som har mulighet til å velge andre transportmidler til å gjøre dette. Enkelte steder har vi også valgt å sette inn vektere for å organisere kø.

– Men det vil være begrenset hvor mange vektere vi har mulighet til å sette inn. Og det er også begrenset hvor mange ekstrabusser vi har, sier Bruun.