Det bekreftet det russiske forsvarsdepartementet tidligere i dag til det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

– Dette er selvfølgelig et stort symbolsk tap for Russland, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

SYMBOLSK TAP: Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen mener det er stort symbolsk tap for Russland. Foto: Forsvaret

Kampen om Slangeøya, eller Zmiinyi-øya, gikk hardt for seg.

Det hele ble et symbol på ukrainernes motstand, selv om russerne lyktes allerede på den første dagen av krigen å ta det lille landområdet.

Omtalt som helter

Den russiske missilkrysseren «Moskva» ba ukrainske styrker som forsvarte Slangeøya i Svartehavet om å overgi seg.

– Dette er et russisk krigsskip. Jeg foreslår at dere legger ned våpnene og overgir dere for å unngå blodsutgytelse og unødvendige ofre. I motsatt fall vil dere bli bombet, lød ordren fra den russiske kommandøren.

Den ukrainske soldaten Roman Gribov hadde følgende svar:

– Til det russiske marinefartøyet: Dra til helvete, sa Gribov og viste fingeren til hilsen.

NYTT FRIMERKE: De ukrainske soldatene som forsvarte Slangeøya har blitt et populært frimerkemotiv i Ukraina. Foto: EDGAR SU / Reuters

Videoer har tidligere vist voldsomme eksplosjoner på øya.

Soldatene på øya ble kalt for «helter», meldte BBC. Tusenvis av ukrainere stod i april i kø for å kjøpe et nytt frimerke med Slangeøya som motiv.

– Øya er åstedet for ett av de mest berømte sitatene i denne krigen, og russerne har lagt prestisje og ressurser i å beholde kontrollen der. Dette vil bli sett på som et nederlag, sier Haga.

Strategisk viktig for russerne

Noe av grunnen til at øya har vært så strategisk viktig, er at den ligger nærme den ukrainske kysten og innseilinga til den viktige byen Odesa.

SLANGEØYA: Ligger i Svartehavet

– Nå kan ikke russerne lenger bruke Slangeøya til å sette ut luftvernsystemer, radarer eller antiskipsmissiler for å kontrollere hav- og luftområdene der, sier Haga.

Dermed må russerne ha fartøy og fly for å kontrollere dette området.

SANK: Den russiske missilkrysseren «Moskva» sank i april Foto: Skjermdump

Det var i dette området den russiske missilkrysseren «Moskva» sank i april etter å ha blitt truffet av to ukrainske missiler.

– Har russernes tilbaketrekning noe å si for ukrainerne?

– Det tar jo bort en viss bekymring for ukrainerne. Så lenge russerne ikke kommer tilbake til øya, så slipper de å forholde seg til at det kan finnes russisk våpensystemer der som truer luft- og sjøterritorium, ifølge Haga.

– Bruker den samme unnskyldningen

SLANGEØYA: Strategisk viktig for begge parter Foto: Фотонак (CC BY-SA 4.0)

Tilbaketrekningen omtales fra russisk side som «en gest av godvilje», for å la FN organisere en humanitær korridor for eksport av korn og råvarer.

Ukraina tilbakeviser også denne påstanden, og peker på at russiske styrker konsekvent har forsøkt å bombe i stykker landets kornlagre, skriver BBC.

– Russerne bruker den samme unnskyldningen som da de trakk seg ut av Kyiv. Da ser det ut som om det er den eneste unnskyldningen de har, sier Haga.

KRIG: Ødelagte bygninger på Slangeøya Foto: Satellite image Maxar Technologies / AFP

Haga tviler likevel på at det vil bli noe lettere å eksportere varer fra Ukraina nå.

– Det gir ukrainerne litt mer handlefrihet i området, men russerne vil fortsatt kunne håndheve blokaden. De har krigsskip og fly som både vil kunne stoppe fartøy som skal inn og ut av Ukraina og kanskje til og med angripe dem, forklarer Haga.

