Ruben mørbanket i Bodø fengsel: – Jeg var bombesikker på at jeg skulle dø

Assisterende direktør, Jan-Erik Sandlie:

Våre interne gjennomganger viser at vold og trusselhendelser enten skjer som en direkte eller indirekte følge av gjennomført aktivitet og fellesskap. Kriminalomsorgen ønsker å øke mengden aktivitet og fellesskap mellom innsatte. Dette bidrar til å redusere utfordringene knyttet til isolasjon, men øker samtidig muligheten for situasjoner der konflikt mellom innsatte kommer til uttrykk.

Det er imidlertid noen hendelser som direkte knyttes til enkeltinnsatte med lav terskel for vold, hvor vold benyttes instrumentelt eller hvor lav impulskontroll er årsaken. Disse sakene har ofte også de mest alvorlige konsekvensene og håndtering forutsetter særskilte tiltak. Her er kriminalomsorgen avhengig av både informasjon og verktøy for å håndtere informasjon som kan brukes i en mer bevisst innsattplassering, eksempelvis når det gjelder innsatte med en kjent konflikt bak seg. Dette fordrer også et nært samarbeid med partnere slik som politi og påtalemyndighet.

– Utover dette har vold og trusler mellom innsatte flere –årsaker. Blant annet har vi, over de senere, år sett et betydelig hardnet miljø i fengslene med høyt sikkerhetsnivå. Når flere overføres til straffegjennomføring i samfunnet, melder flere fengsler at de opplever en sterkere konsentrasjon av «tøffere» og utfordrende innsatte i fengslene. Tidligere var det langt flere velfungerende «stabilisatorer» i fengslene; disse er nå i samfunnet. Og det er selvsagt riktig, men medfører utfordringer i fengslene.

Det synes også å være et større tilfang av psykisk syke i fengslene, noe som kan forklare økningen av voldshendelser. Norske fengsler opplever nok også at tilfanget av utfordrende innsatte fra land preget av krig, terror og krise representerer en ny og særlig utfordring i miljøet. Dette er en utfordring som kriminalomsorgen ikke kan løse alene, her er det behov for økt samarbeid med helsetjenesten.

Det rapporteres også om en økt polarisering i fengslene: politisk uenighet, flere radikaliserte, kulturelle ulikheter m.v. som forsterker uenighet og uoverensstemmelser mellom innsatte som er plassert sammen i et lite og begrenset miljø.

Hvilke tiltak iverksatte dere etter den siste årsapporten?

Ut fra statistikkrapporteringen fra enhetene i kriminalomsorgen var det en økning i antallet vold og trusselhendelser mellom innsatte i 2019. På bakgrunn av dette ble det våren/sommeren 2020 gjennomført en undersøkelse for å kartlegge årsakene bak utviklingen.

Prosessen danner grunnlaget for en handlingsplan med tiltak som skal sørge for at etaten tar læring av hendelser som involverer trusler og/eller vold, med det for øye å forebygge nye hendelser. Overordnet sett vil dette blant annet omhandle tydeliggjøring av regelverk rundt krav til tilsyn, kartlegging av situasjon og oppfølging av enhetenes praksis, etablering av rutiner for samarbeid med politi og påtalemyndighet knyttet til informasjon om innsatte ved innsettelse i fengsel, utarbeiding av opplæringsmateriell til ansatte i kriminalomsorgen, m.v.

Det skal også stilles krav til systematisk hendelsesgjennomgang, med hensikt i å lære av feil, avvik og nestenhendelser, samt at det skal utarbeides en sentral mal for gjennomgang av hendelsene. Kriminalomsorgen er nå også i ferd med å få på plass et nytt IKT-system for hele etaten, noe som vil gi oss bedre verktøy til plassering av innsatte.