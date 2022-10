Biskop emerita Rosemarie Köhn døde natt til søndag 30. oktober, etter lang tids sykdom, 83 år gammel.

Hun var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006.

– Köhn var den første kvinne som ble utnevnt til biskop i Norge og Norden. Hun etterlater seg ektefelle Susanne Sønderbo, skriver Den norske kirke i en pressemelding.

Fra klokka 11 åpner Hamar kirke dørene for dem som ønsker å tenne lys. Det blir også lagt ut en kondolanseprotokoll.

Rosemarie Köhn under festgudstjenesten i Hamardomen i 2006. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

– Endret kirkehistorien

Biskop Solveig Fiske i Hamar sier hennes tanker nå spesielt går til Rosemarie Køhns ektefelle, Susanne Sønderbo. Fiske sier Køhn vil bli husket som en biskop som gikk foran og kjempet for likeverd og likestilling.

– Hun endret kirkehistorien og ble et samlende symbol, sier Fiske som sier hun kjempet en viktig kamp for de homofiles plass i kirken. Det mener hun har betydd svært mye for mange, og at folk fikk tillit til å stå fram som seg selv.

– Hun åpnet veien for det som etter hvert ble en stor endring og som gjorde at alle nå kan gifte seg i Den norske kirke.

– Folkekjær biskop

Også kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum omtaler Køhn som en pioner.

– Biskop Rosemarie Köhn vant folks hjerter. Hun ble raskt en folkekjær biskop som var med på å endre Den norske kirke, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Hun skapte mer plass for skeive og mange som ellers ikke følte seg hjemme i kirken.

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit minnes også Rosemarie Köhn.

– Da Rosemarie Köhn ble utnevnt var det starten på en viktig og ny fase i Den norske kirkes liv. Rose ble et ikon for den åpne folkekirke og for kvinner som kirkeledere i Norge og i hele Norden, sier Tveit, og fortsetter:

– Hun hadde nok selv erfart hvor viktig det var at Den norske kirke ble mer romslig. Det formidlet hun i både saker hun engasjerte seg i og måten hun møtte folk på. En viktig biskop i sin tid som åpnet kirken for flere. Vi lyser fred over hennes minne.

Kom til Norge etter krigen

Köhn ble født i 1939 i Rathenow i Tyskland.

Sammen med sin norske mor ankom hun Norge etter krigen i 1945.