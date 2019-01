Solberg skulle slanke regjeringen. I stedet har den bare blitt større

– Jeg ville hatt færre departementer, og kanskje færre statsråder, men flere statsråder i ett departement. I Norge har vi en tendens til å splitte opp offentlig sektor i mange enheter, sa Erna Solberg (H) til Stat & Styring i 2013.

Før var ambisjonen klar i Høyre og Frp: Byråkratiet skulle avbyråkratiseres, og regjeringsapparatet skulle slankes.

Etter valget fikk regjeringen 18 statsråder fra Høyre og Frp. I dag blir det til 22, når både KrF og Venstre er med.

– Jeg sa at vi skulle ha færre departementer, og det er to færre i dag enn i 2013. Jeg har holdt mitt løfte på færre departementer, sier Solberg i dag.

Bondevik: – For mye

Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik, som selv ledet en trepartiregjering tidlig på 2000-tallet, er kritisk til at regjeringen eser ut. Selv hadde han med seg 18 statsråder inn i Bondevik II i 2001.

– Jeg forstår det slik at Frp ikke vil avgi statsrådsposter, men ved å stadig utvide regjeringen svekker man noe av det tette fellesskapet en regjering bør være, sier han til NRK.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han peker på at det blir mer krevende i regjeringen, slik man vet av erfaring fra andre land.

– Det er viktig å holde et begrenset antall statsråder. Det er ikke en skriftlig regel, men det har vært en bred politisk enighet om ikke å ha mer enn 20 statsråder i en regjering. Nå har man økt til 22, og da kan fort bli flere når man ute på en glideskala.

– Blir mindre effektivt

Bondevik er overrasket over at Solberg velger å utvide regjeringen.

– I en effektiv regjering bør det ikke være for mange personer.

– Selv om jeg har vært mot dette regjeringsprosjektet, ønsker jeg regjeringen vel og håper at dette går bra, sier Bondevik.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad under seg også på Twitter over at regjeringen er blitt så stor.

Med flere statsråder, øker også apparatet rundt dem. Nå er det 69 statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringen – fire mer Jens Stoltenberg hadde før Solberg kom til makten i 2013.

Solberg: – Har holdt det jeg lovet

Statsminister Erna Solberg (H) fikk spørsmål om norgesrekorden i regjering da hun møtte pressen i statsministerboligen.

– Jeg husker godt det intervjuet i Stat & Styring. Jeg sa at vi skulle ha færre departementer, og det er to færre i dag enn i 2013. Jeg sa at vi kanskje skulle ha færre statsråder, men også at saksområder kan gjøre det nødvendig å ha flere statsråder i ett departement noen ganger, sier Solberg.

Likevel innrømmer hun at det er krevende å holde størrelsen på regjeringsapparatet nede, når fire partier skal samles.

– En firepartiregjering innebærer nødvendigvis at det blir mer utfordrende å finne løsninger. Det faktum at det er forskjell i størrelse på partiene, krever en viss proporsjonalitet, selv om Høyre har gitt mye. Det må fungere for de minste partiene, sier hun.

Splitter justis og beredskap

Det har lenge ligget i kortene at KrF skulle få like mange statsråder som Venstre fikk da de gikk inn i regjeringen.

Samtidig har ikke Frp villet gå ned på antall statsråder. De beholder sju, og er dermed sterkere enn de to minste partiene til sammen. Høyre går fra ti til ni statsråder, inkludert statsministeren.

For å få den kabalen til å gå opp, har Solberg blant annet opprettet en egen beredskapsminister. Dette feltet lå før hos justisministeren – en post som har vært besatt av seks ulike statsråder siden Solberg kom til makten. Samtidig har regjeringen fått kraftig kritikk for sitt beredskapsarbeid.

I tillegg blir det opprettet en egen digitaliseringsminister i Kommunaldepartementet.

Dette er den utvidede regjeringen: