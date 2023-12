Flere butikker NRK har snakket med rapporterer om gode salgstall i romjula.

– Vi opplever veldig gode tall sammenlignet med samme periode i fjor, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp.

Men selv om romjulssalget i en årrekke har dratt kunder ut av sofaen i dagene mellom julaften og nyttår, er det ikke lenger de lave prisene de oppsøker, skal vi tro kundene.

Kjøper etter behov, ikke pris

– Hva, er det salg? spør Halvor Spetalen storøyd.

Han er en av flere NRK snakket med i jakten på å finne folk som gikk mann av huse for å sikre seg billige hvitevarer i romjula.

Spetalen er på jakt etter en ny TV, for datteren har klaget på at fargene er for dårlige på hans gamle.

– Det er nok for tungt til at jeg får det med meg i dag, sier Halvor Spetalen, som skal ha TV om det er på salg eller ei. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Og så begynner jeg å bli så gammel at jeg trenger en større skjerm, sier Spetalen og smiler i skjegget.

Men romjulssalget, nei det har han slett ikke fått med seg.

Personalet trår til og peker på en TV-skjerm der avslaget står nevnt.

– Å ja, det var det ikke så lett å se, sier Spetalen.

NRK er innom tre ulike elektronikkbutikker, men treffer ingen som først og fremst er på utkikk etter en god deal.

– En metthet i markedet

Forsker ved Oslo Met, Arne Dulsrud, tror kundenes rapporteringer til NRK skyldes en metthet i markedet.

Det er nemlig ikke lenge siden det siste store salget, nemlig Black Friday.

– Hvis du har hatt mange av den type kampanjer så er det jo en slags form for metting av markedet også, sier forskeren.

Han mener at økningen av flere store salgskampanjer gjør at forbrukeren blir mer lei.

– Jeg vil jo si at jo flere sånne typer kampanjer du får, jo mer lei blir forbrukeren, sier forsker på Oslo Met, Arne Dulsrud til NRK. Foto: OsloMet

– Jeg vil jo si at jo flere sånne typer kampanjer du får, jo mer lei blir forbrukeren, sier Dulsrud.

Ifølge Dulsrud er en del av den mer overordnede strategien til store kjeder nettopp kampanjedrevet.

Det betyr at innkjøpene deres er planlagt med tanke på de store salgene og kampanjene, og at det holdes en høyere pris ellers i året.

– Ja, og du kan si at jo flere sånne kampanjer du har, jo mer begynner forbrukerne kanskje å lure på den bakenforliggende strategien, sier Dulsrud.

Salg eller ikke salg

Flere av dem NRK møter på romjulshopping har rett og slett vært uheldige.

– Min vaskemaskin røyk på første juledag, så jeg fikk litt panikk, sier Hege Hansen.

Hun ville sikre seg en ny raskest mulig, i tilfelle det var lang leveringstid.

– Så passer det vel fint hvis det er noe romjulssalg i tillegg, sier Hansen.

– Hadde du dratt hit på salg dersom din ikke var gått i stykker?

– Nei, det hadde jeg ikke gjort.

Hege Hansen blir glad da hun skjønner at hun får vasket klær til nyttår. Foto: Milana Knezevic / NRK

En annen kunde forteller at han er i samme ærend, også han fordi maskinen sluttet å virke i jula. Han trenger en maskin, salg eller ikke salg.

En kvinne med to yngre generasjoner på slep skal kjøpe ny TV.

– På lille julaften så sviktet fjernsynet mitt, og da er jeg jo ute og kjører, sier Elisabeth Steen.

Det er viktig for henne å kunne se på TV i romjulen og hun vil derfor gjøre en rask handel.

– Pris betyr jo noe, men jeg skal jo ha et ordentlig fjernsyn også. Om det er på salg eller ikke, sier Steen.

Lille julaften sluttet Elisabeth Steens TV-apparat å vise bilder. Hun vil ha et nytt så snart som mulig. Foto: Milana Knezevic / NRK

Kampanjedrevet

Hos elektrogiganten Power er romjulssalget og januarsalget viktige perioder for kjeden.

Grunnet konkurransehensyn får vi ikke innsyn i omsetningen, men kjedens kommunikasjonssjef, Monica Iren Fasting, melder at nettsalget så langt i romjula er mer enn doblet mot fjoråret.

Kommunikasjonssjef i Power International sier at interessen rundt kampanjene deres har vært stor gjennom hele høsten. Foto: Power International AS

Hun sier også at kundene gjerne følger godt med på tilbudene når lommeboken blir trangere, og at de har sett den trenden en god stund.

– Kundene er der, men de er langt mer kampanje- og prisbevisste, sier Fasting.

Det bekrefter også kommunikasjonssjefen i Elkjøp.

– Det er utfordrende tider i norsk varehandel, men vi ser samtidig at kundene våre tilpasser seg og gjerne handler når tilbudene er gode slik som i denne perioden, sier Bergly.

Ny regler for salgsvarer i Norge sier de må ha hatt en høyere pris i minst tretti dager for at de skal kunne annonseres med salgspris.

Dulsrud anbefaler kundene å sjekke prishistorikken på for eksempel prisjakt.no for å se om de faktisk får en god deal.